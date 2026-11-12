La expansión de Vaca Muerta también está transformando la demanda de capacitación laboral en Neuquén. En ese contexto, el Gobierno provincial inauguró el primer Centro de Práctica Simulada de Emplea Neuquén, una infraestructura tecnológica destinada a preparar trabajadores para cubrir los puestos que requiere la industria hidrocarburífera y el resto del entramado productivo.

El espacio tendrá capacidad para realizar hasta 1.920 prácticas mensuales y permitirá entrenar a jóvenes, trabajadores en actividad y personas que buscan ingresar al mercado laboral mediante simuladores mecánicos, realidad virtual y herramientas de última generación. La iniciativa apunta a mejorar las competencias de la mano de obra local frente a un sector energético que demanda perfiles cada vez más especializados.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración y destacó que la política de formación busca que las empresas que llegan a Neuquén encuentren trabajadores capacitados dentro de la provincia. También anticipó que el Ejecutivo trabaja en un esquema de incentivos impositivos para 2028 destinado a empresas que contraten proveedores y trabajadores neuquinos.

"Estamos formando a nuestra gente para que cada vez que viene una empresa o que una tiene que tomar gente, inmediatamente mire a las personas que viven en la provincia", sostuvo el mandatario.

Tecnología aplicada a la demanda petrolera

El centro cuenta con cuatro salas de realidad virtual y cuatro simuladores mecánicos. Entre las herramientas disponibles se encuentran equipos para practicar operaciones con autoelevadores, retroexcavadoras y camiones, además de simuladores de soldadura.

La capacitación también abarcará electricidad, seguridad laboral, mantenimiento de ascensores, higiene hospitalaria, logística, hotelería y sistemas informáticos. La propuesta incorpora tecnología de Innovae Group SL, compañía española especializada en realidad virtual aplicada a la industria y la educación. A su vez, YPF y Fundación YPF aportaron simuladores de maquinaria vial y soldadura.

El proyecto se articula con instituciones educativas, universidades, sindicatos y empresas para vincular los contenidos de formación con las necesidades concretas del mercado laboral.

Los trayectos estarán orientados a cuatro sectores estratégicos: construcción y vialidad; energía y mantenimiento; logística y transporte; y servicios y tecnología. Las propuestas tendrán certificación del Consejo Provincial de Educación (CPE) e incluirán cursos profesionales, capacitaciones cortas, talleres y seminarios.

El empleo local como prioridad

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, señaló que la formación profesional es uno de los ejes de la gestión y remarcó la necesidad de preparar a los neuquinos para competir por los puestos que genera la industria hidrocarburífera.

"En un mercado tan competitivo como el que está hoy en Neuquén, de una industria hidrocarburífera que va a elegir a los mejores perfiles, necesitamos como Estado poner a disposición las herramientas para que se formen", afirmó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Manuel Arévalo, destacó que el centro permitirá mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes y facilitar su acceso a empleos vinculados con la actividad energética.

Durante la inauguración se firmó un acta de cooperación entre el Gobierno provincial, Innovae, YPF y el sindicato para fortalecer las prácticas simuladas y el desarrollo de competencias laborales.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia para que el crecimiento económico asociado a Vaca Muerta tenga un impacto directo en el empleo provincial. El desafío será ampliar la formación en las distintas regiones y lograr que la demanda de personal de las operadoras y empresas de servicios encuentre una respuesta en trabajadores neuquinos capacitados.