Miércoles 17 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Emplea Neuquén: el programa que capacita en búsqueda del desarrollo de la provincia

Compartieron las experiencias de este año y entregaron certificados a quienes se formaron en asistencia para personas con discapacidad, programación informática y ensayos no destructivos.

Por Lucas Sandoval
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 21:56
Entregaron los certificados a las 140 personas que culminaron las capacitaciones.

Se desarrolló el Panel de Experiencias de Emplea Neuquén, un encuentro que reunió a estudiantes egresados de distintas capacitaciones desarrolladas en articulación con la Universidad Nacional del Comahue, con el objetivo de poner en valor la formación como herramienta clave para el empleo genuino y el desarrollo provincial.

La actividad estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por los ministros de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, de Salud, Martín Regueiro y de Seguridad, Matías Nicolini y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

En su discurso, el gobernador puso en valor a los diferentes actores que participaron para que esta iniciativa sea posible. En este sentido, se refirió a la Universidad Nacional del Comahue, “porque se involucra más en lo que nos pasa todos los días, porque es fundamental y la tenemos que potenciar para que sea exitosa, respetando su autonomía universitaria que existe y que es tan importante. Nos brinda estas herramientas para poder aprender”.

El mandatario adelantó que la provincia “en los próximos cinco años vamos a sufrir o a beneficiarnos, depende de cómo lo tomemos, de la mayor transformación de la historia de una provincia y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que brindar herramientas a todos los que quieran aprender para poder ocupar todos los puestos de trabajo que se van a demandar en los próximos años”.

La nueva etapa “será muy competitiva y vamos a competir con los mejores del mundo, por eso tenemos que dar oportunidades a quienes ya viven en Neuquén y que están buscando esa oportunidad”, comentó y agregó que “tenemos que valorar los vínculos humanos para fortalecer y valorar lo que hacemos”.

Panel de Experiencias

Cuatro egresados y egresadas representaron a las distintas formaciones dictadas y relataron sus aprendizajes, desafíos y oportunidades a partir de su paso por Emplea Neuquén. Participaron del panel Moisés Yucra, egresado de la Diplomatura “¡Hola, mundo! Tus primeros pasos en programación”, dictada por la Facultad de Informática; María Cecilia Cuadra y Dante Fonseca, egresados del Curso de Ensayos No Destructivos de la Facultad de Ingeniería; y Mariana Planel Sambran, egresada de la Diplomatura en Asistente Personal para Personas con Discapacidad, dictada por la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Las propuestas formativas

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCo, se certificó a 46 egresados y egresadas de la Diplomatura en Asistente Personal para Personas con Discapacidad, una formación orientada a fortalecer los recursos humanos de la provincia, promover la inclusión y garantizar el derecho de las personas con discapacidad a elegir los apoyos adecuados. La cursada se desarrolló bajo modalidad híbrida, con instancias presenciales en aulas de la UNCo.

Por su parte, la Facultad de Informática certificó a 15 personas que completaron la Diplomatura “¡Hola, mundo! Tus primeros pasos en programación”, una propuesta que busca impulsar el desarrollo regional en el ámbito tecnológico, brindando habilidades básicas en algoritmos y programación y promoviendo vocaciones vinculadas a la computación. La modalidad de cursado también fue híbrida, con encuentros presenciales en la universidad.

Finalmente, desde la Facultad de Ingeniería se entregaron certificados a 109 egresados y egresadas del curso de Ensayos No Destructivos, en su tercera edición, que incluyó formación en Partículas Magnetizantes, Líquidos Penetrantes, Ensayos Visuales y Medición de Espesores. Esta capacitación tuvo como objetivo impartir conocimientos teóricos y técnicos para el control de integridad y calidad, brindar información sobre la certificación de competencias en el país y favorecer la reinserción laboral calificada en la industria de servicios de la región. Las instancias presenciales se desarrollaron en las aulas del Laboratorio de Ensayos No Destructivos (LEND).

