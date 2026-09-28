La energía renovable gana espacio entre los grandes usuarios y PCR cerró un nuevo contrato de abastecimiento que le permitirá cubrir con generación eólica cerca del 75% del consumo eléctrico del Parque Empresarial Austral, el polo de innovación, tecnología y negocios vinculado a la Universidad Austral.

El acuerdo establece el suministro de 600 MWh anuales de electricidad renovable y comenzó a regir el 1° de agosto de 2026. Tendrá una duración de un año, hasta julio de 2027.

La energía será aportada por los parques eólicos Mataco-San Jorge y Vivoratá, que integran el complejo generador Luz de Tres Picos. De esta manera, el contrato incorpora generación de origen renovable al consumo de las empresas y organizaciones que funcionan dentro del predio.

Para PCR, el acuerdo representa una nueva incorporación a su cartera de clientes dentro del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), el esquema que permite a grandes usuarios contratar energía directamente con generadores y comercializadores.

Más renovables para el consumo corporativo

El contrato se enmarca en una estrategia de la compañía para ampliar el suministro de electricidad renovable al sector corporativo. La demanda de este tipo de energía viene acompañada por empresas que buscan reducir el uso de fuentes convencionales y avanzar en objetivos vinculados con la reducción de emisiones.

“En PCR trabajamos para que cada vez más empresas puedan avanzar en sus objetivos de sostenibilidad a través del acceso a energía renovable”, señaló Ariel Costanzo, director de Energías Renovables de PCR.

El ejecutivo destacó además el desarrollo de soluciones destinadas a combinar el abastecimiento eléctrico con una menor huella ambiental.

Desde el Parque Empresarial Austral, Belén Aliciardi, líder de ESG, explicó que la incorporación de energía renovable forma parte de una agenda más amplia de sostenibilidad y de una estrategia vinculada con la competitividad de las compañías instaladas en el predio.

PCR y su expansión eólica

El nuevo contrato se suma al crecimiento que PCR viene desarrollando en el segmento de generación renovable. La compañía cuenta actualmente con cuatro complejos de parques eólicos, que en conjunto alcanzan una capacidad instalada de 545 MW.

Los proyectos están distribuidos entre Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis y forman parte de la estrategia de expansión de la compañía en generación eléctrica de fuentes renovables.

PCR mantiene además actividades en los sectores de petróleo y gas y producción de cemento, mientras desarrolla proyectos vinculados con energía en Estados Unidos.

El MATER como vía para nuevos contratos

El acuerdo con el Parque Empresarial Austral se produce dentro de un mercado corporativo en el que los grandes consumidores buscan incorporar una mayor proporción de energía renovable a sus matrices de abastecimiento.

A través de contratos de este tipo, los usuarios pueden adquirir electricidad generada a partir de fuentes renovables y avanzar en sus metas ambientales, mientras los generadores encuentran una vía para comercializar su producción directamente con clientes privados.

Con el nuevo acuerdo, PCR suma otro contrato a ese segmento y profundiza su estrategia de vincular la generación de sus parques eólicos con la demanda de empresas que buscan incorporar energía renovable a sus operaciones.