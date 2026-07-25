Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) concretó su primera emisión de deuda en los mercados internacionales y obtuvo US$ 400 millones, tras recibir ofertas por casi US$ 1.000 millones. La fuerte demanda permitió ampliar el monto inicialmente previsto y consolidó una nueva fuente de financiamiento para respaldar su plan de inversiones, en un contexto de crecimiento del sector energético impulsado por Vaca Muerta.

La emisión, realizada junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A., marcó el debut de la empresa en el mercado internacional de bonos. Inicialmente la colocación contemplaba hasta US$ 350 millones, pero el interés de los inversores llevó a elevar el monto hasta los US$ 400 millones.

Las Obligaciones Negociables Clase I fueron emitidas bajo legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de ocho años y una tasa fija anual del 8,5%. La operación atrajo a fondos de inversión de Estados Unidos y Europa, además de una importante participación de inversores institucionales argentinos.

La compañía informó que los recursos se utilizarán principalmente para refinanciar pasivos financieros de PCR y Luz de Tres Picos, además de financiar nuevas inversiones destinadas a fortalecer sus negocios energéticos.

"El acceso a los mercados internacionales constituye un hito para la compañía y nos brinda mayor flexibilidad para continuar invirtiendo en proyectos estratégicos de largo plazo", afirmó el director de Finanzas de PCR, Juan Giglio. El ejecutivo destacó que la elevada demanda refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de la empresa.

Para el sector energético, la operación representa una nueva señal del interés que despiertan las compañías argentinas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta y de la recuperación del acceso al financiamiento internacional para proyectos de largo plazo.

PCR tiene una fuerte presencia en la Patagonia y combina sus actividades históricas en petróleo y gas con un importante desarrollo en energías renovables y producción de cemento. Actualmente opera cuatro parques eólicos con una potencia instalada de 545 MW y desarrolla proyectos hidrocarburíferos en distintas provincias, además de operaciones en Ecuador y Estados Unidos.

La colocación fue coordinada por Itaú BBA, BBVA y Santander como Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras que Balanz actuó como Joint Bookrunner. También participaron Galicia Capital US y entidades financieras que integraron el tramo de colocación local.

Con esta operación, PCR fortalece su capacidad financiera para acompañar nuevas inversiones en un momento de expansión de la infraestructura energética y de creciente demanda de capital para proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.