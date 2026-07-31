PCR inauguró la ampliación del Parque Eólico Mataco–San Jorge, ubicado en el partido bonaerense de Tornquist, una obra que demandó una inversión de 55 millones de dólares y que fortalece el posicionamiento de la compañía en el desarrollo de energías renovables en la Argentina.

La nueva etapa del proyecto incorporó seis aerogeneradores Vestas de 6,2 megavatios (MW) cada uno, que suman 37,2 MW de potencia instalada. Con esta ampliación, el complejo alcanzó una capacidad total de 276,6 MW, convirtiéndose en el parque eólico de mayor potencia de la provincia de Buenos Aires y en uno de los principales emprendimientos de generación renovable del país.

Los nuevos equipos ya cuentan con la habilitación comercial de CAMMESA para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por lo que comenzaron a inyectar energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), incrementando el aporte de generación limpia al sistema eléctrico nacional.

La ampliación permitirá abastecer con energía renovable el consumo equivalente a más de 340.000 hogares y evitar la emisión de unas 522.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año, reforzando el aporte del complejo a la transición energética y a la reducción de emisiones.

"La incorporación de esta nueva capacidad refleja el compromiso sostenido de PCR con el desarrollo de las energías renovables y con las inversiones de largo plazo que acompañan la transición energética del país", destacó Ariel Costanzo, director de Energías Renovables de la compañía. El ejecutivo subrayó que el proyecto fue posible gracias al trabajo de un equipo que llevó adelante la obra con altos estándares técnicos y operativos.

La expansión de Mataco–San Jorge forma parte del plan de crecimiento de PCR en el negocio de las energías renovables, un segmento que la empresa viene consolidando en paralelo con sus actividades tradicionales en la industria del petróleo y el gas.

Con presencia histórica en la Cuenca Neuquina y en otras regiones productoras de hidrocarburos del país, PCR es uno de los principales operadores independientes del sector energético argentino. En los últimos años diversificó su matriz de negocios mediante fuertes inversiones en generación eólica, con el objetivo de acompañar el proceso de transición hacia fuentes de energía más limpias y sustentables.

Actualmente, la compañía opera cuatro complejos eólicos que totalizan 582 MW de potencia instalada, entre ellos el primer parque híbrido eólico-solar de la Argentina. Además, avanza en la construcción del Parque Eólico Olavarría, un proyecto que desarrolla junto a ArcelorMittal Acindar y que incorporará otros 185,6 MW de capacidad de generación.

Con esta nueva inversión, PCR reafirma su estrategia de expansión en infraestructura energética de largo plazo, combinando el desarrollo de los recursos convencionales con el crecimiento de las energías renovables, un eje cada vez más relevante para el futuro del sector energético argentino.