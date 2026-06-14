Europa flexibiliza exigencias y amplía el horizonte exportador de Neuquén

La decisión de la Unión Europea de flexibilizar una regulación clave vinculada a las emisiones de metano representa una noticia estratégica para la Argentina y, particularmente, para la provincia de Neuquén, que avanza hacia la exportación de gas natural licuado (GNL) a gran escala. La medida reduce obstáculos regulatorios y fortalece las perspectivas comerciales de uno de los mercados energéticos más importantes del mundo.

Esta buena nueva se conoció hace apenas algunas horas, apenas una semana después de la gira de trabajo que el gobernador Rolando Figueroa realizó por Madrid (España) y Londres (Inglaterra), en busca de nuevas inversiones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, con sus consecuentes beneficios para la provincia en particular y para el país en general. Inglaterra no es parte de la Unión Europea, pero comparte los criterios ambientales.

Rolando Figueroa en reunión internacional España



Neuquén continúa dando pasos concretos para consolidar su perfil exportador. A fines de 2025, especialistas de YPF y de Pan American Energy participaron de instancias de trabajo con representantes europeos para exponer los mecanismos de medición y reducción de emisiones, mientras que la provincia presentó un Procedimiento de Reporte de Gases de Efecto Invernadero para el sector hidrocarburífero, acompañado por un plan que proyecta una reducción del 16% en la intensidad de emisiones durante los próximos veinte años, mientras se acelera el aumento de la producción. Es decir, más producción, pero menos emisiones contaminantes.



El cuidado del ambiente constituye, además, una de las características centrales de la gestión de Rolando Figueroa, que impulsó una nueva forma de administrar los recursos provinciales, dejando atrás prácticas de la vieja política y promoviendo políticas de desarrollo sostenibles, con la defensa de Neuquén y de los neuquinos como principal bandera.



La relevancia de estos avances es enorme si se considera que la Argentina comenzará a exportar GNL hacia Europa a partir de 2027. El GNL no es otra cosa que gas natural convencional, compuesto principalmente por metano, que es enfriado hasta aproximadamente -162 grados centígrados para convertirlo en líquido. Este proceso reduce su volumen unas 600 veces, permitiendo su transporte en barcos metaneros hacia destinos a los que los gasoductos no pueden llegar.