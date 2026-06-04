Figueroa aterrizó en Londres y se reunió con fondos privados en su búsqueda de inversiones extranjeras

En el marco de su gira por diferentes países de Europa en busca de inversiones extranjeras, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunió esta mañana con fondos de inversión privados en Londres, capital de Inglaterra.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el mandatario norpatagónico expresó: “Junto al equipo económico de la provincia nos reunimos en Londres con fondos de inversión privados para presentar la realidad económica de Neuquén y la visión de desarrollo que proyectamos hacia 2030”.

Además comentó: “El interés que despierta nuestra provincia confirma que estamos haciendo las cosas bien: ordenamos las cuentas, redujimos la deuda y trabajamos para obtener las mejores condiciones de financiamiento que nos permitan invertir en infraestructura y acompañar el crecimiento de Neuquén”.

En representación de la Provincia, además de Figueroa, participó del encuentro el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.

El gobernador de Neuquén se encuentra en Europa exponiendo la seguridad jurídica y energética que brinda la Provincia para las inversiones extranjeras en sectores productivos estratégicos.

En el comienzo de la semana Figueroa estuvo en Madrid, capital de España, donde el Gobernador puso el foco en el crecimiento productivo de Vaca Muerta, el avance del proyecto para exportar hacia el mundo Gas Natural Licuado (GNL) y lo que significa el desarrollo de la región para la economía a nivel nacional.