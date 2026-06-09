Medele: “El acuerdo con YPF es la punta de lanza del GNL en Vaca Muerta”

La Provincia de Neuquén avanzó este martes en la defensa legislativa del acuerdo firmado con YPF para desarrollar el primer proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de escala exportadora vinculado a Vaca Muerta.

Durante una reunión informativa en la Legislatura, el ministro de Energía, Gustavo Medele, explicó los alcances del convenio y sostuvo que se trata de un modelo sin antecedentes en Argentina. “Estamos escribiendo historia”, afirmó al referirse a una iniciativa que proyecta exportaciones de gas licuado hacia mercados internacionales y cuya primera producción se estima para 2030.

La presentación contó con la participación de la vicegobernadora a cargo del Ejecutivo, Zulma Reina, legisladores de distintos bloques y funcionarios de las áreas de Energía, Economía, Rentas y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El acuerdo entre Neuquén e YPF para desarrollar el GNL

El convenio enviado a la Legislatura establece un esquema especial para acompañar el desarrollo del proyecto liderado por YPF, que busca convertir el gas de Vaca Muerta en GNL para abastecer mercados internacionales.

Entre los principales puntos figuran:

Exenciones de Ingresos Brutos para parte de la producción destinada a exportación.

para parte de la producción destinada a exportación. Estabilidad fiscal de hasta 30 años , condicionada a la permanencia dentro del RIGI.

, condicionada a la permanencia dentro del RIGI. Un sistema de regalías escalonadas según el precio internacional del gas.

según el precio internacional del gas. Un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares.

Gustavo Medele explicó ante legisladores los alcances del convenio que busca convertir a Vaca Muerta en un polo exportador de gas natural licuado.

Según explicó Medele, las regalías comenzarán en 7,5% cuando el precio internacional sea inferior a los 16 dólares por millón de BTU, subirán a 10% entre 16 y 20 dólares y alcanzarán el 12% cuando superen ese valor.

Cómo impactaría en Vaca Muerta

Actualmente, Neuquén produce alrededor de 115 millones de metros cúbicos de gas por día.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el desarrollo del GNL permitiría incrementar esa capacidad en aproximadamente 50%, gracias a la construcción de nueva infraestructura y a la apertura de mercados internacionales estables para la producción neuquina.

Medele señaló que el futuro ducto asociado al proyecto podrá transportar cerca de 60 millones de metros cúbicos diarios, generando una salida permanente para el gas producido en Vaca Muerta.

Un proyecto sin antecedentes en Argentina

Uno de los aspectos destacados por el ministro fue que Argentina aún no cuenta con un proyecto de GNL de gran escala plenamente operativo.

El convenio enviado a la Legislatura establece un esquema especial para acompañar el desarrollo del proyecto liderado por YPF.

Por ese motivo, la etapa inicial contempla una inversión cercana a 100 millones de dólares solamente en estudios de ingeniería básica extendida, necesarios para definir costos, infraestructura y viabilidad técnica.

El funcionario consideró que esta iniciativa funcionará como un caso testigo para futuras inversiones energéticas y permitirá reducir incertidumbres en proyectos similares.

El objetivo: exportar energía al mundo

La estrategia de Neuquén y YPF apunta a posicionar a Argentina como exportador global de GNL.

La provincia considera que mercados como Brasil podrían transformarse en destinos relevantes para el gas neuquino si se alcanzan niveles de competitividad internacional.

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de expansión energética impulsado por YPF, que también incluye nuevas concesiones gasíferas, inversiones bajo el RIGI y obras de infraestructura destinadas a aumentar las exportaciones de hidrocarburos de Vaca Muerta.

El proyecto que busca abrir una nueva etapa para Vaca Muerta

La exportación de GNL es considerada desde hace años uno de los principales objetivos estratégicos de la industria energética argentina.

Durante 2025 y 2026 se consolidaron acuerdos con socios internacionales, nuevas concesiones y esquemas regulatorios destinados a viabilizar inversiones multimillonarias vinculadas al gas neuquino.

Para el gobierno provincial, el proyecto permitirá transformar recursos hoy limitados por la capacidad de transporte en exportaciones de largo plazo con generación de divisas.