El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el respaldo obtenido del Exim Bank de Estados Unidos para el proyecto Argentina LNG y confirmó una carta de intención por hasta US$6.000 millones para avanzar con el financiamiento de la iniciativa vinculada a la exportación de gas de Vaca Muerta.

“Era un sueño”, afirmó Marín al referirse al acuerdo alcanzado con la entidad estadounidense, que consideró un paso clave para completar el esquema financiero del proyecto.

El titular de YPF explicó que la intención es avanzar durante noviembre con la decisión final de inversión (FID). De concretarse ese paso, anticipó que las primeras obras podrían comenzar en febrero. “Si nosotros firmamos en noviembre, en febrero ya estamos empezando a hacer el gasoducto de un metro veinte”, señaló Marín.

Obras de gran escala en Neuquén

El proyecto contempla una importante ampliación de la infraestructura energética en la región. Según detalló el presidente de YPF, se construirá un nuevo gasoducto de gran diámetro, además de una planta de gas en Neuquén.

Marín destacó la dimensión de la obra y sostuvo que se tratará del gasoducto más grande que se haya construido en la Argentina. “Se va a hacer la planta de gas en Neuquén, que es cuatro veces la más grande de las plantas que existe hoy en Argentina”, explicó.

El desarrollo también incluye obras en Río Negro, donde está prevista una instalación de unas 200 hectáreas, además de infraestructura vinculada al transporte y procesamiento de los hidrocarburos.

En total, el presidente de YPF estimó que el programa demandará una inversión de alrededor de US$24.000 millones en infraestructura entre 2027 y 2031.

Argentina LNG apunta a convertir el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de gas natural licuado. Marín sostuvo que el desarrollo permitirá ampliar de manera significativa la participación argentina en el mercado internacional de energía.

“Argentina va a ser el quinto o sexto país exportador de LNG del mundo”, afirmó. El ejecutivo también destacó el ritmo de las negociaciones con el banco estadounidense y señaló que el entendimiento se alcanzó después de aproximadamente un mes de trabajo entre los equipos de YPF y el Exim Bank.

“Lo hemos hecho en tiempo récord”, sostuvo Marín. El titular de YPF consideró que la carta de intención permite avanzar hacia las próximas etapas del proyecto y completar el esquema de financiamiento junto con otros respaldos internacionales.

“Para mí es un día espectacular hoy y para todos los que trabajamos en YPF”, expresó al valorar el acuerdo. Con la eventual aprobación de la decisión final de inversión, el proyecto entraría en una nueva etapa, con el inicio de obras de infraestructura destinadas a ampliar la capacidad de producción, transporte y procesamiento necesaria para que el gas de Vaca Muerta llegue a los mercados internacionales.