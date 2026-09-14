Un histórico y unánime respaldo consiguió YPF en Plaza Huincul para avanzar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas (IGTP). El megaproyecto se emplazará en Meseta Buena Esperanza y funcionará como el motor neurálgico que procesará el gas de Vaca Muerta para exportarlo a través de un gasoducto y poliducto hacia el Golfo San Matías, en Río Negro.

Durante la audiencia pública organizada por la Secretaría de Ambiente de Neuquén —que contó con cerca de 20 oradores—, las autoridades de la petrolera nacionalizada detallaron que la construcción comenzará en 2027 (sujeta a la Decisión Final de Inversión) para inaugurar una primera etapa operativa en 2029 y dar paso a las exportaciones en 2030.

La magnitud económica proyectada es colosal: ventas al exterior por más de 10.000 millones de dólares anuales durante dos décadas.

Empleo, pymes y el sueño de resurgir

Para la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, la iniciativa representa la oportunidad largamente esperada de volver al «centro de gravedad» de la industria tras el impacto social dejado por las privatizaciones de los años 90.

El intendente Claudio Larraza, calificó la instancia como una "posibilidad histórica", respaldado por un fuerte despliegue sindical. La UOCRA copó el salón del hotel Antu Malal y, bajo los lineamientos de la conducción nacional, ratificó su apoyo exigiendo que la prioridad absoluta sea para la mano de obra de la zona, designando a Natalio Benavídez como veedor de los frentes de trabajo.

Por su parte, el sector académico y el cooperativismo marcaron los recaudos necesarios. Horacio Spesot, vicedecano de la UTN en Neuquén, ofreció herramientas de capacitación técnica para abastecer los picos de hasta 40.000 puestos de trabajo estimados durante la construcción. En sintonía, desde la cooperativa Copelco advirtieron que hará falta un delicado equilibrio entre competitividad y proteccionismo estatal para que las pymes regionales no queden al margen de los 15.000 millones de dólares previstos en bienes y servicios nacionales.

Infraestructura y control ambiental

Pese al tono general de optimismo, surgieron voces de advertencia sobre los costos colaterales de la inversión. El ex diputado Francisco Sánchez alertó sobre el impacto inminente en la infraestructura vial, exigiendo previsión para no repetir los problemas de congestión y colapso vividos en Añelo.

En el plano ambiental y del uso de recursos, la vocera de la comunidad mapuche Wirkaleo (Sauzal Bonito), Norma Romero, consultó sobre el manejo de polvillo y aguas residuales. Desde YPF aclararon que el proyecto cumplirá con los máximos estándares internacionales, priorizando el reúso intensivo de efluentes y estimando un consumo inferior al 1% de los registros históricos más secos del caudal del río Neuquén.