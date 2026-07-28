El gobernador Rolando Figueroa anunció una fuerte ampliación de la capacidad de distribución de gas en Añelo y destacó las obras para llevar el servicio a localidades del norte y sur neuquino. Aseguró que el objetivo es terminar con una "injusticia histórica" en una provincia que produce energía para el país.

El mandatario provincial aseguró que en septiembre la capacidad de distribución de gas en Añelo se multiplicará por ocho, una obra que permitirá abastecer a más hogares, ampliar el servicio hacia la zona industrial y fortalecer la infraestructura energética en el corazón de Vaca Muerta.

Durante un informe de gestión ante el Colegio de Ingenieros, el mandatario sostuvo que una de las prioridades de su administración es revertir la falta de acceso al gas natural en localidades productoras de hidrocarburos. "Recibimos una provincia que trabaja por sustituir importaciones y vender gas al mundo, pero que no tenía gas en Añelo, Rincón de los Sauces o en muchas regiones. Esa es una realidad que termina doliendo", afirmó.

Figueroa remarcó que las obras en Añelo permitirán incrementar ocho veces la capacidad heredada y anunció, además, la construcción de un nuevo ducto para abastecer al parque industrial. También informó que ya está finalizado el proyecto ejecutivo para ampliar la red de gas en Rincón de los Sauces, otra localidad con serias limitaciones en el servicio.

El gobernador destacó que el plan de infraestructura también avanza en el norte provincial, donde se ejecutan gasoductos y extensiones de red para conectar a Guañacos, Los Miches, la comunidad Antiñir Pilquiñán, Nahueve y Las Ovejas. Según adelantó, la meta es llegar en diciembre a Varvarco y Manzano Amargo.

En ese contexto, recordó la paradoja que durante años vivieron los pobladores del norte neuquino. "Mientras arreaban animales hacia la cordillera debían cruzar un gasoducto que decía 'Gas a Chile', pero al volver a sus casas tenían que prender un tronco en la leñera", graficó.

Como parte del plan de expansión energética, explicó que las plantas de GLP que dejarán de utilizarse en las localidades conectadas a la red serán reubicadas en otros puntos de la provincia, entre ellos Moquehue, Chorriaca y Paso Aguerre, con el objetivo de ampliar el acceso al servicio.

Para las zonas rurales más aisladas, el Gobierno prevé un esquema de abastecimiento mediante garrafones, garrafas y estufas alimentadas con pellets producidos por Corfone en Junín de los Andes, una iniciativa que busca ofrecer alternativas de calefacción donde la red de gas aún no puede llegar.

Finalmente, Figueroa recordó que el Banco Provincia del Neuquén otorgó financiamiento a Camuzzi para potenciar el Gasoducto Cordillerano mediante obras en las plantas de Alto Río Senguer. Según indicó, esa inversión ya permite que vecinos del sur provincial puedan solicitar la factibilidad para conectarse al servicio de gas natural.