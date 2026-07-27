El gobernador Rolando Figueroa anunció este lunes, durante un informe de gestión ante el Colegio de Ingenieros, que en septiembre la capacidad de gas de Añelo se multiplicará por ocho gracias a las obras que ejecuta el Gobierno provincial.

La ampliación permitirá abastecer a todos los domicilios, fortalecer el parque industrial de la localidad y completar un nuevo ducto. Además, el mandatario confirmó que ya está finalizado el proyecto ejecutivo para una obra similar en Rincón de los Sauces, otra ciudad con problemas históricos de abastecimiento.

Las obras forman parte del plan provincial para extender el servicio de gas a distintas regiones de Neuquén, incluyendo el Norte Neuquino, el sur provincial y localidades donde aún existen familias que dependen de leña, GLP o garrafas para calefaccionarse.

El Gobierno busca ampliar el acceso al gas en las regiones productoras

Durante su exposición, Figueroa sostuvo que una de las prioridades de su gestión es corregir una contradicción histórica de la provincia.

"Recibimos una provincia que trabaja para vender gas al mundo, pero donde muchas localidades no tenían acceso al servicio", expresó.

El mandatario remarcó que Añelo, corazón de Vaca Muerta, contará desde septiembre con una capacidad de transporte ocho veces superior a la heredada al inicio de la gestión.

Entre los cambios previstos se encuentran:

Mayor capacidad para conexiones domiciliarias.

Abastecimiento del sector industrial.

Finalización de un nuevo ducto de distribución.

Cómo avanzan las obras en Rincón de los Sauces

Figueroa informó además que la Provincia finalizó el proyecto ejecutivo para ejecutar una obra de gas en Rincón de los Sauces, una localidad que continúa registrando dificultades en el suministro.

El anuncio llega pocas semanas después de que el Gobierno implementara un sistema de respaldo mediante Gasoducto Virtual para reducir el impacto de eventuales cortes durante el invierno.

El Norte Neuquino suma nuevas localidades a la red

El gobernador repasó el avance de distintas obras ejecutadas por HIDENESA para ampliar la red de gas natural.

Según detalló, el ducto ya llegó hasta:

Los Guañacos

Los Miches

Comunidad Antiñir Pilquiñán

Nahueve

Las Ovejas

Además, indicó que en diciembre está previsto alcanzar Varvarco y Manzano Amargo.

Figueroa recordó que durante años muchos pobladores debían convivir con una paradoja: arreaban animales cruzando gasoductos que exportaban gas mientras sus hogares seguían calefaccionándose con leña.

Qué cambia para las localidades que hoy utilizan GLP

El plan energético también contempla la reubicación de plantas de GLP hacia otras localidades.

Entre los destinos previstos aparecen:

Moquehue

Chorriaca

Paso Aguerre

Para las viviendas rurales aisladas, el Gobierno continuará utilizando garrafones, garrafas y sistemas de calefacción mediante pellets producidos por Corfone en Junín de los Andes, utilizando equipamiento incorporado desde Italia.

También avanza la ampliación del Gasoducto Cordillerano

Otro de los anuncios destacados fue la referencia al Gasoducto Cordillerano.

Figueroa recordó que, mediante un crédito otorgado por el Banco Provincia del Neuquén (BPN) a Camuzzi, ya se incrementó la capacidad de las plantas de Alto Río Senguer, lo que permitió volver a habilitar solicitudes de factibilidad para nuevas conexiones en el sur neuquino.

Una deuda histórica en la provincia que produce gas

Aunque Neuquén concentra la mayor producción de gas no convencional del país gracias a Vaca Muerta, durante décadas numerosas localidades productoras no pudieron acceder al servicio domiciliario.

Uno de los casos más emblemáticos fue Añelo, donde miles de familias convivían con la actividad hidrocarburífera pero seguían dependiendo de otros sistemas de calefacción.

En abril de 2025 comenzó a revertirse esa situación con la inauguración del primer tramo del nuevo gasoducto para la localidad, obra que benefició inicialmente a más de 2.000 vecinos y cuya segunda etapa permitirá ampliar significativamente la capacidad del sistema.

Impacto para los neuquinos

Las obras anunciadas buscan generar:

Más conexiones domiciliarias.

Mayor seguridad energética.

Capacidad para el desarrollo industrial.

Reducción del uso de leña y GLP.

Mejor calidad de vida en localidades alejadas.

Además, permiten acompañar el crecimiento demográfico de ciudades vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, donde la demanda de infraestructura creció mucho más rápido que las redes existentes.

Estado actual

Las obras de ampliación en Añelo continúan en ejecución y el Gobierno provincial mantiene el objetivo de multiplicar por ocho la capacidad de transporte de gas durante septiembre. Paralelamente avanzan los proyectos para Rincón de los Sauces, el Norte Neuquino y el fortalecimiento del Gasoducto Cordillerano, con nuevas conexiones previstas durante los próximos meses.