Rolando Figueroa: "Estoy convencido de que para 2030 Neuquén va a ser una provincia completamente distinta"

Con la mirada puesta en el Neuquén de la próxima década, el gobernador Rolando Figueroa sostiene que la infraestructura será el principal motor para consolidar el desarrollo económico de la provincia. Corredores bioceánicos, nuevas rutas, integración con Chile, inversiones privadas y un ambicioso plan de obra pública forman parte de la hoja de ruta que el mandatario detalló en una entrevista exclusiva con el programa "Espacio para todos" que conduce "Pancho Casado" por 24/7 Canal de Noticias. Figueroa explicó cómo proyecta acelerar inversiones por casi 1.000 millones de dólares al año y reafirmó su convicción de que, si se cumplen los objetivos planteados, "para 2030 Neuquén va a ser una provincia completamente distinta".

¿Está previsto unir la Zona Franca de Zapala con Chile a través de un corredor logístico?

Hoy existe un sistema bimodal de transporte para conectar Zapala con Chile. La carga llegará en tren hasta Zapala, luego continuará en camión hasta Victoria, en Chile, y desde allí volverá a utilizar el ferrocarril para distribuirse hacia distintos destinos de la región del Biobío, que es la de mayor Producto Bruto Interno de Chile. El desarrollo de toda esa infraestructura dependerá también de la inversión privada. Tenemos conocimiento de que empresas internacionales están interesadas en comenzar los estudios para desarrollar el ferrocarril trasandino y fortalecer el transporte de cargas dentro del corredor bioceánico. Es una iniciativa que lleva muchos años planificada, pero que todavía no se concretó porque faltaba la participación del sector privado. Creemos que esa iniciativa comenzará a aparecer durante los próximos años.

¿Hay empresarios extranjeros interesados en estos proyectos?

Sí. Durante la segunda semana de agosto recibiremos a empresarios chilenos interesados en conocer el potencial de Neuquén y uno de los principales ejes será, precisamente, el desarrollo de los corredores logísticos y la integración con Chile.

En junio pasado autoridades de Neuquén y la región chilena del Biobío firmaron acuerdos para potenciar la infraestructura vial del paso fronterizo y profundizar la cooperación energética.

También se habla mucho del paso internacional Pichachén. ¿Qué rol tendrá?

Pichachén es un corredor que estamos desarrollando con un perfil principalmente turístico. No está pensado para el transporte comercial de cargas. Ese movimiento queremos concentrarlo en el Paso Internacional Pino Hachado. En el norte de la provincia queremos desarrollar, en una primera etapa, un paso turístico. Para eso estamos completando toda la pavimentación del corredor. De esa manera, quien llegue desde la Pampa Húmeda podrá ingresar por el norte de Neuquén, pasando por Octavio Pico, Rincón de los Sauces, Chos Malal, Andacollo, Los Miches, Guañacos y finalmente Pichachén. También podrá hacerlo desde la ciudad de Neuquén por la Ruta Provincial 7, que acorta aproximadamente 100 kilómetros el trayecto hacia Chos Malal, o recorrer el circuito cordillerano por Las Lajas, Loncopué, El Cholar, El Huecú y Pichachén.

"Para noviembre queremos tener en ejecución toda la planificación prevista para la provincia del millón de habitantes. Eso significa alcanzar aproximadamente 100.000 metros cuadrados de escuelas nuevas, otros 100.000 metros cuadrados de hospitales, más de 1.000 kilómetros de rutas nuevas y la reparación de unos 650 kilómetros de caminos existentes".

¿Todas esas rutas serán asfaltadas?

Se están pavimentando todas.

El mandatario provincial señaló: "Estamos batiendo récords históricos de ejecución de obra pública y queremos sostener ese ritmo porque creemos que la infraestructura es la base del desarrollo de Neuquén".

¿Los bonos que evalúan emitir servirán para financiar esas obras?



Los recursos estarán destinados a financiar obras de infraestructura en general. Son distintas obras que ya tenemos previstas en los presupuestos futuros.



Lo que buscamos es anticipar su ejecución porque, si aceleramos esas inversiones, también aceleramos el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de los neuquinos. Nuestro objetivo es ejecutar un plan cercano a los mil millones de dólares por año en obra pública.



Estamos batiendo récords históricos de ejecución de obra pública y queremos sostener ese ritmo porque creemos que la infraestructura es la base del desarrollo de Neuquén. Para noviembre queremos tener en ejecución toda la planificación prevista para la provincia del millón de habitantes. Eso significa alcanzar aproximadamente 100.000 metros cuadrados de escuelas nuevas, otros 100.000 metros cuadrados de hospitales, más de 1.000 kilómetros de rutas nuevas y la reparación de unos 650 kilómetros de caminos existentes.



Vamos a pavimentar, en cuatro años, casi la misma cantidad de rutas que se hizo en toda la historia de Neuquén. También vamos a reparar más del 60% de la red vial histórica de la provincia. A eso se suman más de mil obras distribuidas en todo el territorio neuquino. Queremos que para diciembre toda la provincia esté prácticamente convertida en un gran frente de obra. Imagínense todo el Neuquén en obra. Todo eso genera empleo, dinamiza la economía y mejora la calidad de vida.



Toda esta planificación apunta a transformar la provincia de aquí al año 2030. Nuestra proyección es llegar a ese año con una deuda cercana al 20% del presupuesto provincial, un nivel absolutamente manejable. Entonces los neuquinos podrán decidir si prefieren cancelar completamente esa deuda o mantener un endeudamiento barato mientras el superávit provincial genera una rentabilidad superior. Lo importante es que esa decisión podrá tomarse desde una posición de fortaleza financiera y no de necesidad. Estoy convencido de que para 2030 Neuquén va a ser una provincia completamente distinta.