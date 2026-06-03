Vaca Muerta volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia. Durante mayo se realizaron 2.484 etapas de fractura hidráulica en la Cuenca Neuquina, un nivel que representa la tercera mejor marca histórica para el desarrollo no convencional argentino y confirma que la actividad mantiene una velocidad de crecimiento inédita.

Los datos relevados por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, muestran que la actividad creció 6,4% respecto de abril, cuando se habían registrado 2.335 fracturas. Aunque quedó por debajo del récord absoluto de marzo, con 2.616 etapas, mayo consolidó un nuevo piso operativo para la industria y ratificó la tendencia expansiva que atraviesa el shale neuquino.

Las etapas de fractura son consideradas uno de los principales indicadores para medir el pulso de Vaca Muerta porque anticipan la entrada en producción de nuevos pozos y reflejan el ritmo real de inversión de las operadoras. Por eso, el dato de mayo es leído por la industria como una señal de continuidad en los planes de desarrollo, aun en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios del petróleo.

La magnitud de la actividad también refleja el cambio de escala que experimentó Vaca Muerta en los últimos años. Mientras que en 2024 los récords rondaban las 1.700 fracturas mensuales, durante 2025 el techo superó las 2.500 operaciones y en 2026 la industria ya logró alcanzar un máximo histórico de 2.616 etapas.

El crecimiento tiene un claro protagonista: el shale oil. Del total de fracturas registradas en mayo, 2.390 correspondieron a pozos petroleros, equivalentes al 96% de la actividad mensual. Apenas 94 operaciones estuvieron asociadas al desarrollo de gas, concentradas principalmente en los trabajos realizados por Tecpetrol en Fortín de Piedra.

La fuerte orientación hacia el petróleo responde a la expectativa que genera la próxima puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que permitirá ampliar significativamente la capacidad exportadora desde Punta Colorada, en Río Negro. La nueva infraestructura aparece como una de las piezas clave para sostener el crecimiento de la producción y abrir una nueva etapa para las exportaciones energéticas argentinas.

En el ranking de áreas más activas volvió a destacarse Loma Campana, el histórico bloque operado por YPF, que lideró ampliamente con 689 etapas de fractura. Detrás se ubicaron La Amarga Chica, con 323 operaciones, y Bajada del Palo Oeste, con 260, consolidando el liderazgo de los principales desarrollos petroleros de la formación. También sobresalieron El Trapial, operado por Chevron, y Cruz de Lorena, de Shell, dos proyectos que continúan ganando peso dentro de la ventana petrolera de Vaca Muerta.

El liderazgo de YPF también se reflejó entre las operadoras. La compañía concentró 1.242 fracturas durante mayo, equivalentes a la mitad de toda la actividad registrada en la formación. Vista Energy ocupó el segundo lugar con 405 operaciones, mientras que Chevron logró ingresar por primera vez en el año al podio de actividad con 188 etapas.

Más atrás quedaron Pan American Energy, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Phoenix Global Resources, completando un mapa operativo cada vez más competitivo y diversificado.

En el segmento de servicios especiales, Halliburton mantuvo su posición dominante al ejecutar 1.303 fracturas, más de la mitad de las realizadas durante el mes. SLB se ubicó en segundo lugar con 651 operaciones, mientras que Calfrac continúa ampliando su participación en el mercado y consolidándose como uno de los jugadores de mayor crecimiento dentro de la Cuenca Neuquina.

Con 12.198 etapas de fractura acumuladas entre enero y mayo, Vaca Muerta se encamina a cerrar 2026 con el mayor nivel de actividad de su historia. Para la industria, el mensaje es claro: el fracking no solo sostiene el crecimiento de la producción, sino que se convirtió en el principal motor de la expansión energética argentina y de la apuesta exportadora que busca transformar al país en uno de los grandes proveedores de hidrocarburos del mundo.