La primera jornada de la Conferencia Arpel 2026 dejó un mensaje contundente para la industria energética regional: América Latina cuenta con una oportunidad inédita para ganar protagonismo en el escenario global y Vaca Muerta se posiciona como uno de los proyectos con mayor potencial para liderar ese proceso.

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios en los mercados energéticos y una transición energética más lenta de lo esperado, referentes del sector coincidieron en que la región reúne condiciones favorables para atraer inversiones y expandir su producción de petróleo y gas.

El vicepresidente de S&P Global, Daniel Yergin, señaló que el mundo atraviesa una etapa de creciente incertidumbre y remarcó que los recursos naturales, por sí solos, ya no garantizan competitividad. Según planteó, infraestructura, logística, capacidad de inversión y flexibilidad serán factores determinantes para capitalizar las oportunidades que se abren para los productores energéticos.

En ese escenario, identificó a América Latina como uno de los principales destinos de inversión global junto con África y destacó que el centro de gravedad de la producción petrolera mundial comienza a desplazarse hacia países como Brasil, Guyana y Argentina.

La situación representa una fortaleza para Vaca Muerta, considerada una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. La formación neuquina concentra buena parte de las expectativas de crecimiento energético de Argentina y aparece cada vez más vinculada a los mercados internacionales a través de los proyectos de exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Durante el encuentro, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que el desarrollo de Vaca Muerta ingresó en una nueva etapa asociada principalmente al negocio del GNL. Según indicó, los proyectos en marcha podrían generar exportaciones por hasta 20.000 millones de dólares anuales y posicionar al país entre los principales exportadores energéticos del mundo.

Las oportunidades también fueron destacadas por otros referentes de la industria. Martín Terrado, presidente del Directorio de Arpel, aseguró que "esta está llamada a ser la década de América Latina", mientras que Bob Fryklund, estratega de S&P Global, sostuvo que gran parte del crecimiento de la oferta energética mundial provendrá de la región.

Sin embargo, el potencial viene acompañado de desafíos. Los especialistas advirtieron que el desarrollo pleno de Vaca Muerta requerirá acelerar inversiones en infraestructura de transporte, ampliar la capacidad de evacuación de producción, consolidar proyectos de exportación y garantizar condiciones estables para atraer capital de largo plazo.

La volatilidad geopolítica, las tensiones comerciales y la incertidumbre económica global también fueron señaladas como factores que podrían condicionar el ritmo de expansión de los proyectos energéticos.

En ese sentido, representantes de organismos y empresas coincidieron en que la disponibilidad de recursos ya no es suficiente para competir en el mercado global. La capacidad de generar previsibilidad, reglas claras y marcos de inversión sostenibles aparece como una de las principales debilidades a resolver para convertir el potencial de la región en crecimiento efectivo.

La conclusión compartida por los participantes fue que América Latina se encuentra frente a una ventana estratégica difícil de repetir. Con recursos abundantes, costos competitivos y una creciente demanda internacional de energía, Vaca Muerta emerge como uno de los pilares de ese futuro. El desafío será transformar esa ventaja geológica en una plataforma exportadora capaz de sostener inversiones, ampliar infraestructura y consolidar el papel de Argentina dentro del nuevo mapa energético global.