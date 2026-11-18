Neuquén busca dar un salto en su posicionamiento dentro del negocio energético argentino: pasar de ser el principal territorio productor de hidrocarburos a convertirse también en un polo de industrialización del gas de Vaca Muerta.

La confirmación de la firma del compromiso final de inversión para construir una planta de separación de gases en Cutral Co y Plaza Huincul, prevista para el 30 de noviembre, representa una apuesta económica y política central para la gestión de Rolando Figueroa.

La iniciativa contempla una inversión superior a los US$ 7.000 millones y alrededor de 5.000 puestos de trabajo durante la construcción. Para la provincia, el desafío es que una parte creciente de los beneficios del desarrollo hidrocarburífero permanezca en su territorio, mediante nuevas actividades industriales, empleo y oportunidades para las empresas proveedoras.

El anuncio del gobernador durante su recorrida por la Comarca Petrolera, acompañado por los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, también expuso una estrategia de articulación política: alinear al Gobierno provincial y a los municipios detrás de un proyecto que busca modificar la estructura productiva de una región históricamente vinculada con la actividad petrolera.

"El proyecto de GNL es la inversión privada más importante de la historia de nuestro país y lo medular está acá en la Comarca", sostuvo Figueroa.

Del territorio productor al polo industrial

La localización de la planta en Cutral Co y Plaza Huincul tiene una importancia que excede la construcción de una nueva infraestructura energética. Para Neuquén significa disputar una porción mayor de la cadena de valor del gas, incorporando procesos industriales y generando actividad económica más allá de la extracción de hidrocarburos.

La apuesta también tiene una dimensión histórica. Figueroa recordó las consecuencias que dejó la privatización de YPF hace tres décadas y contrastó aquel proceso con la posibilidad de recuperar protagonismo industrial para la Comarca.

El mandatario convocó a las empresas de la región a prepararse para participar de las contrataciones y de la demanda de bienes y servicios que generará el proyecto. La capacidad de los proveedores neuquinos para integrarse a esa cadena será determinante para multiplicar el impacto económico de la inversión.

Una alianza política con impacto económico

La iniciativa también fortalece la coordinación entre Figueroa y los gobiernos municipales de Cutral Co y Plaza Huincul, con independencia de sus diferencias políticas. El gobernador destacó el trabajo conjunto con Rioseco y Larraza para conseguir que la infraestructura se radique en la Comarca.

Ese entendimiento le permite a la administración provincial mostrar resultados en una región que necesita diversificar su matriz económica y generar nuevas oportunidades laborales.

La firma prevista para el 30 de noviembre será un paso decisivo para avanzar con el compromiso de inversión. El objetivo de fondo es que el crecimiento de Vaca Muerta no se limite a mayores niveles de producción y exportación, sino que también consolide un entramado industrial, empresarial y laboral dentro de Neuquén.

Si se concreta esa transformación, la Comarca Petrolera podría recuperar un lugar estratégico en el mapa productivo provincial y convertirse en uno de los principales beneficiarios de la nueva etapa exportadora del gas argentino.

Tarifas

La estrategia de Figueroa para que el desarrollo energético se traduzca en beneficios concretos para la población también tiene un capítulo tarifario. El gobernador firmó el Decreto 1909/2026, que formaliza el Programa Tarifa Neuquina y establece una bonificación del 30% sobre los cargos fijos y variables de las facturas eléctricas de los usuarios residenciales del EPEN que cumplan los requisitos. El beneficio rige desde la facturación de los consumos de octubre de 2026 y busca reducir el costo de la electricidad en una provincia que se encuentra entre las principales generadoras de energía del país.

El esquema también contempla compensaciones para las cooperativas eléctricas de Cutral Co y Plaza Huincul (COPELCO), Zapala (CEEZ) y Plottier (CSPP), con bonificaciones sobre los cargos de capacidad de suministro y energía. La medida amplía el alcance territorial de la política provincial y refuerza el planteo del Gobierno neuquino de que las inversiones y la renta energética deben generar beneficios para las comunidades donde se produce la energía.