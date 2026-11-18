El gobernador Rolando Figueroa confirmó que el próximo 30 de noviembre se firmará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el compromiso final de inversión para el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que contempla la construcción de una planta de separación de gases en Cutral Co y Plaza Huincul. Destacó que la iniciativa representa una oportunidad histórica para la Comarca Petrolera, con una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y la generación de unos 5.000 puestos de trabajo durante su construcción.

El anuncio fue realizado durante una recorrida de obras que el mandatario encabezó este martes por la tarde en ambas localidades, acompañado por los intendentes Ramón Rioseco, de Cutral Co, y Claudio Larraza, de Plaza Huincul.

“Novembre de 2026 seguramente va a ser recordado en la Comarca como el inicio de muchas cosas buenas y la concreción de otras tantas”, expresó Figueroa al referirse a la firma prevista para fin de mes.

En ese sentido, precisó: “El 30 de noviembre se va a estar firmando en la Capital Federal el compromiso final de inversión para desarrollar en Cutral Co y Plaza Huincul la planta de separación de gases, que va a dar mucho trabajo en los próximos años”.

Figueroa recorrió obras en Cutral Co y Plaza Huincul junto a los intendentes Rioseco y Larraza.

El gobernador destacó el trabajo conjunto con los jefes comunales para conseguir que la infraestructura se radique en la región y consideró que su concreción representa un avance en el proceso de industrialización de los recursos hidrocarburíferos.

“Es un gran logro, después de tantos años de sufrir y pedir que otro paso en la industrialización del gas y del petróleo pueda quedar en estas localidades”, sostuvo.

También remarcó la importancia de la articulación entre los distintos niveles de gobierno. “Siempre hemos trabajado para beneficio de las comunidades. Es importante entender que la unión hace la fuerza y nosotros necesitamos mucha fuerza para brindarle soluciones a una población de Neuquén que venía viviendo muchas injusticias desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Una inversión histórica para la Comarca Petrolera

Figueroa insistió en la dimensión económica y productiva del proyecto y planteó que su impacto excederá la etapa de construcción. “No sé si alcanzamos a dimensionar lo que se firma el 30 de noviembre”, señaló, y agregó que significa “nuevamente poner en valor el trabajo de nuestra gente y atraer inversiones”.

“¿Hace cuánto que no hablamos de futuro y de reconversión productiva en la Comarca?”, se preguntó.

De acuerdo con lo informado, la planta separadora de gases demandará una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y permitirá que alrededor de 5.000 personas trabajen durante su construcción.

“Esta planta que se va a iniciar acá es un hito para la República Argentina. El proyecto de GNL es la inversión privada más importante de la historia de nuestro país y lo medular está acá en la Comarca”, aseguró el mandatario.

En esa línea, consideró que la iniciativa puede marcar un punto de inflexión para la actividad económica de Cutral Co y Plaza Huincul. “Para que dimensionemos, la planta que se va a construir acá es el futuro de Cutral Co y Plaza Huincul. Va a volver la actividad económica. Tenemos que prepararnos, las empresas tienen que prepararse para poder proveer lo que se va a demandar y se va a generar trabajo”, manifestó.

El gobernador también recordó las consecuencias que tuvo para la región la privatización de YPF y la frustración de proyectos industriales que no llegaron a concretarse.

“¿Qué pasaba si esa planta se la llevaban a otro lugar de nuevo? No nos olvidemos lo que ocurrió acá hace 30 años. Había desesperanza y desazón con la privatización de YPF, con una planta que no se hizo”, expresó.

Por eso, insistió en la importancia de que la infraestructura se radique en la Comarca. “Es muy importante tomar dimensión de lo que hemos logrado y que esta planta se haga acá, porque la disputamos y quisimos que esté acá. Es un gran logro de trabajar en equipo y que requiere una inversión importante, pero sobre todo va a activar toda la economía del lugar”, concluyó.

El proyecto de GNL constituye un paso estratégico para el desarrollo hidrocarburífero de Neuquén. Permitirá abrir un nuevo canal de comercialización internacional para el gas producido en la provincia, ampliar los mercados de destino y generar mejores condiciones de estabilidad y previsibilidad para la actividad energética en el mediano y largo plazo.

Se trata de una iniciativa de características inéditas para Neuquén y el país, que apunta a transformar la estructura productiva del sector energético, con impacto directo en Cutral Co y Plaza Huincul y beneficios para el conjunto de la economía provincial.

Figueroa recorrió obras e inauguró nuevos espacios

Durante la visita a la Comarca Petrolera, el gobernador y los intendentes recorrieron distintas obras de infraestructura y participaron de inauguraciones vinculadas con la seguridad, la educación, la vivienda y la salud.

Una de las primeras paradas fue la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co, donde el Gobierno provincial ejecuta la primera etapa de ampliación. Los trabajos contemplan la construcción de un nuevo edificio de más de 3.000 metros cuadrados cubiertos, destinado al alojamiento de internos.

El pabellón contará con 27 celdas: 12 en planta baja, 14 en planta alta y una destinada al aislamiento. También tendrá siete garitas de vigilancia y un sistema de cerramiento perimetral en altura para reforzar las condiciones de seguridad. Una segunda etapa prevé otros 3.000 metros cuadrados de infraestructura.

La comitiva también visitó la EPET N° 1 de Cutral Co, donde avanza la construcción del salón deportivo mediante una obra delegada. El proyecto representa una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y permitirá incorporar un espacio moderno para las actividades deportivas e institucionales de la comunidad educativa.

El gobernador visitó obras de infraestructura e inauguró nuevos espacios destinados a educación, salud y desarrollo comunitario.

En Plaza Huincul, las autoridades recorrieron el predio donde se construirá un complejo de 32 viviendas destinado a personas mayores, que incluirá un Centro de Día. El proyecto contempla 26 unidades monoambiente y seis de dos ambientes, además de galerías perimetrales, espacios verdes, lavaderos comunes y sectores de mantenimiento.

La iniciativa incorporará una pileta climatizada cubierta y espacios destinados a la atención de la salud primaria, actividades terapéuticas, educación, deporte y recreación. También contará con una huerta comunitaria, un jardín de invierno, sectores de encuentro y parrillas.

El diseño busca promover la autonomía, la integración social y el sentido de pertenencia de las personas mayores. Tanto el Centro de Día como la pileta estarán abiertos al uso comunitario y tendrán accesos diferenciados respecto del sector residencial.

En el mismo predio se proyecta un natatorio semiolímpico, que forma parte de un plan provincial de infraestructura deportiva. La propuesta incluye otros cinco natatorios en Andacollo, Rincón de los Sauces, Zapala, Piedra del Águila y San Martín de los Andes, además de una piscina olímpica en Neuquén capital.

Los complejos contarán con piscinas, vestuarios, gimnasios y espacios destinados a la práctica deportiva, el entrenamiento y la realización de competencias.

La agenda oficial concluyó con la inauguración del edificio del Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH) y de las nuevas instalaciones del Banco de Leche Humana.