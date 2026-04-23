El Gobierno decidió finalmente cancelar el proceso de privatización de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para este invierno, manteniendo bajo gestión estatal la compra y comercialización del recurso energético. Esta medida responde al aumento de precios internacionales derivados del conflicto en Medio Oriente.

La licitación pública nacional e internacional, que contaba con la participación de empresas como Naturgy y Trafigura, fue anulada pese a que ambas ofertaron montos similares. La adjudicación estaba prevista para el 21 de abril, pero quedó sin efecto ante la decisión oficial.

Enarsa seguirá siendo el responsable de importar cargamentos de gas

Con esta resolución, Enarsa continuará siendo responsable de importar los cargamentos de gas y su posterior comercialización en el mercado interno durante 2026, manteniendo la modalidad vigente desde 2008, cuando Argentina comenzó a depender de importaciones de GNL.

Desde el Ejecutivo confirmaron que la intención de privatizar esta operación persiste en el mediano plazo, destacando que “seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”.

El Gobierno cancela privatización y mantiene estatal la importación de GNL en 2026

Aunque la producción nacional de gas ha crecido en los últimos años gracias a Vaca Muerta y a la puesta en marcha del gasoducto Perito Moreno, Argentina aún depende en menor medida del gas importado durante la temporada invernal. En 2023, Enarsa adquirió 30 buques con GNL; en 2024, 28; y en 2025, 27, reflejando una leve reducción en la importación.

Esta dependencia se explica principalmente por la demora en la finalización de obras de infraestructura esenciales para distribuir el gas en todo el territorio nacional, lo que limita la autosuficiencia energética en invierno.