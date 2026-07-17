El Gobierno nacional dio un nuevo paso para impulsar la exploración offshore al disponer el llamado a un concurso público internacional para adjudicar un permiso de exploración sobre el área CAN-200, uno de los bloques de la Cuenca Argentina Norte con potencial hidrocarburífero en aguas profundas del Mar Argentino.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 590/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La norma instruye a la Secretaría de Energía a avanzar con la licitación, aprobar el pliego de bases y condiciones y, posteriormente, otorgar el permiso de exploración y la eventual concesión de explotación a la empresa que resulte adjudicataria.

La convocatoria tiene su origen en una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por la empresa británica Challenger Energy Group PLC, que propuso explorar el bloque y aportó antecedentes técnicos, económicos y operativos para el desarrollo del proyecto.

El área CAN-200 está ubicada a unos 350 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires, en aguas profundas del Mar Argentino y próxima al límite marítimo con Uruguay. Con una superficie cercana a los 5.000 kilómetros cuadrados, forma parte de la Cuenca Argentina Norte, considerada una de las principales fronteras exploratorias del país por su potencial geológico.

El decreto establece que el permiso de exploración comprenderá dos períodos de cuatro años cada uno, con posibilidad de una prórroga adicional de cinco años, lo que extiende el plazo máximo a 13 años. Durante ese tiempo, el adjudicatario deberá cumplir un programa mínimo equivalente a 120 Unidades de Trabajo.

En caso de descubrir recursos comercialmente explotables y acceder a una concesión de explotación, la empresa deberá abonar las regalías previstas en la Ley de Hidrocarburos y la normativa vigente. Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que habilita la incorporación de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958, una herramienta que busca brindar mayor previsibilidad jurídica a los inversores internacionales.

La licitación de CAN-200 se suma a la estrategia oficial para reactivar la exploración offshore, un segmento que vuelve a ganar protagonismo como complemento del desarrollo de Vaca Muerta. Mientras la formación neuquina concentra las inversiones en producción no convencional, el Gobierno busca ampliar la frontera hidrocarburífera con nuevos proyectos costa afuera que permitan diversificar la oferta de petróleo y gas en el mediano y largo plazo.

La exploración offshore volvió a ocupar un lugar estratégico en la agenda energética argentina en los últimos años. Además de la actividad en la Cuenca Argentina Norte, donde operan distintas compañías internacionales, también avanzan proyectos en las cuencas Austral y Malvinas Oeste, consideradas áreas con potencial para ampliar las reservas de hidrocarburos del país y diversificar la matriz de producción.

Aunque Vaca Muerta seguirá siendo el principal motor de la industria durante la próxima década, el desarrollo offshore aparece como la otra gran apuesta de largo plazo. De confirmarse nuevos descubrimientos comerciales, Argentina podría sumar una nueva fuente de producción de petróleo y gas, fortalecer su perfil exportador y consolidar un portafolio energético más diversificado, capaz de atraer inversiones de escala internacional.