La segunda jornada de la Argentina Oil & Gas Patagonia tendrá este martes una agenda centrada en la formación, las perspectivas del sector energético, el desarrollo de Vaca Muerta y los desafíos de la industria para los próximos años.

Entre las actividades destacadas figuran la presentación del Instituto Vaca Muerta, un panel de especialistas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y un encuentro con directivos de las principales compañías petroleras.

El cronograma también contempla actividades sobre compliance, diversidad y participación femenina en el sector, además de la presentación del libro Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina, del exgobernador neuquino Jorge Sapag.

Uno de los momentos centrales de la tarde será el encuentro con los CEO de Chevron, TotalEnergies, Pan American Energy (PAE) e YPF, previsto entre las 17.30 y las 18.30.

La agenda completa del martes 20 de octubre

11 a 13 | Taller de Proveedores

La Comisión de Compliance del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) realizará el taller “Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros”, en el Salón Tromen. La actividad es previa a la apertura.

13 a 14 | Presentación del Instituto Vaca Muerta

La presentación del instituto tendrá lugar en el Salón Tromen y será uno de los puntos destacados de la jornada, en una agenda que pone el foco en la formación y el desarrollo de capacidades para la industria energética.

14 a 15 | El sector energético en la próxima década

Graduados expertos del ITBA especializados en petróleo y gas participarán del panel “El sector energético: la próxima década”, que se desarrollará en el Salón Tromen. El encuentro abordará las perspectivas y los desafíos que tendrá la actividad en los próximos años.

15 a 16 | Presentación del libro de Jorge Sapag

El exgobernador de Neuquén presentará su libro Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina, en la Sala Lanín 3. En el mismo horario, la Comisión de Compliance del IAPG llevará adelante la actividad “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”, en el Salón Tromen.

16 a 17 | Mujeres y oportunidades en el sector energético

La Red de Mujeres realizará el encuentro “Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil & Gas en Argentina”, con exposiciones de Silvia Migone Díaz y Juana Ridruejo. La actividad se desarrollará en la Sala Lanín 1.

17.30 a 18.30 | Encuentro con los CEO de las principales petroleras

El primer encuentro con los máximos directivos de grandes compañías tendrá lugar en el Salón Tromen, con el siguiente cronograma:

17.30: Chevron, con Ana Simonato, y TotalEnergies, con Sergio Mengoni.

Chevron, con Ana Simonato, y TotalEnergies, con Sergio Mengoni. 17.55: Pan American Energy (PAE), con Marcos Bulgheroni.

Pan American Energy (PAE), con Marcos Bulgheroni. 18.20: YPF, con Horacio Marín.

La actividad reunirá a representantes de cuatro compañías relevantes para la producción y el desarrollo energético argentino.

19 a 21 | Actividad de FECENE y C.P. Adeneu

El cierre de las actividades informadas para el martes incluirá una propuesta organizada por FECENE y C.P. Adeneu, en el Salón Tromen. La participación será exclusiva con invitación.

Una agenda que continúa el miércoles y el jueves

La programación de la AOG Patagonia seguirá el miércoles 21 con conferencias sobre el contexto económico y las oportunidades de la energía en Argentina y el mundo. También habrá un panel sobre las necesidades de financiamiento de Vaca Muerta y un nuevo encuentro con ejecutivos de empresas como Tecpetrol, Pluspetrol, Tenaris, Halliburton, TGS y TGN.

El jueves 22, las actividades abordarán la aplicación de inteligencia artificial a la gestión de personas, la sustentabilidad, la prevención de daños en instalaciones y la diversidad en la industria. Además, está prevista una presentación de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto con el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culiatto, sobre la seguridad productiva y su vínculo con el crecimiento argentino.

Ese día también concluirá la cuarta Jornada de Seguridad de Procesos en la industria del Oil & Gas, que comenzará el miércoles en el Hotel Casino Magic de Neuquén.