Milei quiere multiplicar el modelo Vaca Muerta, Figueroa busca subir a Neuquén al podio exportador y el diagnóstico del IAPG

La apertura de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 dejó un mensaje económico y político: Vaca Muerta es una de las principales apuestas para generar dólares, atraer inversiones y ampliar las exportaciones argentinas. Javier Milei defendió el RIGI y proyectó ventas externas por más de US$ 100.000 millones anuales, mientras Rolando Figueroa aseguró que Neuquén podría alcanzar a Córdoba en dos años y a Santa Fe en cuatro. El titular del IAPG, Ernesto López Anadón, destacó el impacto del sector en la inversión, el empleo y la balanza comercial.

Ante empresarios, funcionarios y referentes de la industria, Milei sostuvo que el país debe replicar el modelo de desarrollo energético en otras actividades. También afirmó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones reúne proyectos anunciados por más de US$ 210.000 millones, de los cuales el 45% corresponde al petróleo y al gas.

Milei apuesta a los dólares de Vaca Muerta

El Presidente destacó que la balanza comercial energética pasó de un déficit cercano a los US$ 5.000 millones a un superávit superior a los US$ 10.000 millones, según las cifras que presentó. Además, afirmó que la producción nacional está cerca del millón de barriles diarios de petróleo y remarcó el crecimiento de las exportaciones de gas.

Entre las obras estratégicas, mencionó el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con una inversión estimada en US$ 3.000 millones y un potencial de exportaciones de unos US$ 15.000 millones anuales. También defendió los incentivos fiscales y regulatorios del RIGI como herramientas para atraer capitales.

“Un proyecto que no existe no paga ningún impuesto”, sostuvo al responder a las críticas sobre el costo fiscal del régimen. Milei planteó que la competitividad no depende solamente del tipo de cambio, sino también de la productividad, los impuestos, el gasto público y las inversiones.

El mandatario reconoció que durante el último invierno todavía fue necesario importar cargamentos de gas natural licuado, aunque afirmó que las obras en marcha permitirán avanzar hacia un esquema exportador durante todo el año.

Javier Milei defendió el RIGI y proyectó ventas externas por más de US$ 100.000 millones anuales.

Figueroa quiere llevar a Neuquén al segundo lugar exportador

El gobernador Rolando Figueroa puso el foco en el crecimiento de la economía neuquina y proyectó que la provincia podría alcanzar a Córdoba en dos años y a Santa Fe en cuatro. Según los datos que presentó, Neuquén ya concentra el 9% de las exportaciones argentinas y es la primera jurisdicción en ventas externas por habitante.

Figueroa también destacó la creación de empresas y puestos de trabajo privados, y sostuvo que el crecimiento de Vaca Muerta debe beneficiar a otras provincias mediante la cadena de proveedores y servicios.

“Ya no competimos con nuestras provincias hermanas; vamos a competir con quienes venden los mismos productos que nosotros en el mundo”, afirmó.

El mandatario defendió, además, el diálogo con la Casa Rosada pese a las diferencias políticas. “Defender Neuquén no es pelearse con el Gobierno nacional”, planteó, al reclamar acuerdos para mejorar la competitividad y sostener el desarrollo energético.

“No competimos con la provincia hermana, sino que vamos a competir contra los que venden en el mundo lo mismo que nosotros”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa.

El diagnóstico del IAPG: inversión, empleo y exportaciones

El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Ernesto López Anadón, sostuvo que Vaca Muerta puede impulsar la economía a través de la inversión, la generación de empleo y la mejora de la balanza comercial.

El directivo destacó que la exposición reúne una participación récord de empresas, superficie y visitantes, y consideró que la muestra refleja la capacidad tecnológica y el compromiso de la industria.

Las estimaciones presentadas por el IAPG ubican el superávit comercial energético de 2026 en torno a los US$ 10.000 millones, con posibilidades de alcanzar entre US$ 40.000 millones y US$ 50.000 millones en los próximos años.

La apertura de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 dejó un mensaje económico y político: Vaca Muerta es una de las principales apuestas para generar dólares, atraer inversiones y ampliar las exportaciones argentinas

La apertura de la AOG reunió a más de 590 empresas y dio inicio a una agenda de encuentros empresariales, conferencias y actividades técnicas. El desafío que atraviesa los discursos de los tres referentes es convertir los recursos disponibles en producción sostenida, infraestructura, empleo y exportaciones.

Mientras Milei apuesta a que la energía contribuya a superar las restricciones externas de la economía argentina, Figueroa busca ampliar el peso exportador de Neuquén. El diagnóstico del sector coincide en un punto: para sostener el crecimiento serán decisivas las inversiones y la capacidad de competir en los mercados internacionales