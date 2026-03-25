Desde Houston, Marín: la guerra acelera el megaproyecto GNL

Desde Houston donde esta mejorinformado junto a mejorenergia, en el marco del evento energético más importante del mundo, la CERAWeek, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dejó una definición contundente: la guerra en Medio Oriente está acelerando el desarrollo del proyecto Argentina LNG, uno de los planes más ambiciosos de la historia energética del país.

“El conflicto no es algo deseable, pero lo cierto es que acelera el GNL de Argentina de una forma que nadie imaginaba”, afirmó el ejecutivo ante un grupo de periodistas argentinos.

Una oportunidad inesperada para Argentina

La reconfiguración del mapa energético global tras el conflicto bélico dejó al descubierto una necesidad urgente: diversificar proveedores de gas natural licuado. En ese contexto, Argentina aparece como un actor clave.

El país tiene una ventaja estratégica: su producción en Vaca Muerta está lejos de los focos de conflicto y puede abastecer tanto a Europa como a Asia. Esa combinación posiciona al proyecto como una alternativa confiable frente a los problemas de suministro que afectan a otros mercados.

Incluso, los ataques a infraestructura energética en países productores —como ocurrió en Qatar— generaron interrupciones que impactaron directamente en Europa, acelerando la búsqueda de nuevos proveedores.

De 12 a 18 millones de toneladas: el salto que se viene

El proyecto Argentina LNG prevé inicialmente producir 12 millones de toneladas anuales (MTPA), pero el nuevo escenario internacional podría adelantar su expansión a 18 MTPA.

“Lo que va a hacer la guerra es empujar mucho para que se logre la expansión del proyecto”, explicó Marín.

Ese crecimiento implicaría sumar una nueva etapa de desarrollo y consolidar a la Argentina como exportador global de gas natural licuado, un cambio estructural para la balanza energética del país.

Un megaproyecto sin precedentes en la región

El plan es impulsado por un consorcio integrado por YPF, Eni y ADNOC, con una inversión estimada en unos 30.000 millones de dólares.

El desarrollo incluye:

Infraestructura de producción en Vaca Muerta

Gasoductos y plantas de procesamiento

Buques licuefactores para exportación

Según el propio Marín, se trata del “project finance más grande de la historia de América Latina”.

Financiamiento y definiciones clave antes de fin de año

Uno de los puntos centrales es el financiamiento. El objetivo del consorcio es alcanzar la decisión final de inversión (FID) antes de fin de año y avanzar con contratos clave en los próximos meses.

En paralelo, se mantienen conversaciones con potenciales nuevos socios, aunque desde YPF aclararon que el proyecto puede avanzar incluso sin incorporar un cuarto actor.

Vaca Muerta, en el centro de la escena global

El mensaje desde Houston es claro: la coyuntura internacional está acelerando decisiones que podían demorar años.

La combinación de reservas, ubicación geográfica y estabilidad relativa coloca a la Argentina en una posición inédita. En un mundo atravesado por tensiones energéticas, el gas de Vaca Muerta empieza a consolidarse como una de las grandes apuestas del futuro.

Y, como reconoció Marín, la guerra —aunque trágica— está funcionando como un catalizador inesperado para transformar ese potencial en realidad.