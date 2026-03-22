En un movimiento estratégico para atraer inversiones clave, una delegación argentina desembarcará en Houston para presentar el potencial de Vaca Muerta ante un selecto grupo de empresarios y fondos energéticos internacionales. La misión contará con la presencia de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes serán los encargados de exponer el potencial de desarrollo de uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo.

Será un encuentro reservado, de alto nivel y con un dato político que no pasó desapercibido: no participará el gobernador mendocino Alfredo Cornejo

El encuentro, previsto para el 24 de marzo en el corazón financiero de Houston, fue diseñado bajo un formato “estrictamente confidencial y por invitación”, lejos de las ferias masivas. La lógica es clara: priorizar la calidad de los contactos por sobre la cantidad de asistentes.

Según fuentes vinculadas a la organización, “se busca generar conversaciones directas entre quienes toman decisiones”, en un ámbito donde participarán ejecutivos de empresas petroleras, firmas de servicios, fondos de inversión y actores del sistema financiero global.

El foco estará puesto en el atractivo de Vaca Muerta, una formación que ya supera los 500.000 barriles de producción diaria, pero que aún tiene un enorme margen de crecimiento. En los mercados internacionales, es considerada “el único desarrollo de shale de clase mundial fuera de Estados Unidos”, lo que explica el interés sostenido de inversores.

Sin embargo, el mensaje que llevará la comitiva argentina no será solo de potencial, sino también de necesidad. La próxima etapa de expansión requerirá nuevos jugadores internacionales, capaces de aportar capital, tecnología y experiencia operativa en fractura hidráulica y proyectos de gran escala.

En ese contexto, la ausencia de Cornejo genera lecturas políticas. Mendoza busca avanzar con el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Malargüe, zona alcanzada por la extensión de Vaca Muerta, pero no estará representada en este encuentro clave con inversores.

El evento apunta a funcionar como un puente directo entre la oferta argentina y la demanda de capital internacional. “La idea es acelerar inversiones concretas”, señalan en el sector, en un momento donde el desarrollo energético aparece como uno de los motores centrales de la economía.

Con una agenda enfocada en vínculos estratégicos y decisiones de alto nivel, la cita en Houston se perfila como una instancia decisiva para el futuro de Vaca Muerta y su salto a una nueva escala de producción.