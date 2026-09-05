Medele, desde Houston: “Hay que crear las condiciones para que las empresas especialistas puedan aterrizar en Neuquén”

El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, expuso en Houston sobre la llegada de empresas, el rol de las pymes neuquinas, el tratamiento del agua y las nuevas licitaciones de GyP. Neuquén busca generar nuevas condiciones para atraer inversiones y facilitar el desembarco de empresas internacionales vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

El ministro planteó en Houston la necesidad de fortalecer la integración entre compañías extranjeras y pymes neuquinas, además de avanzar en soluciones para el tratamiento del agua y los residuos industriales.

“Hay que crear las condiciones para que las empresas especialistas puedan aterrizar en Neuquén”, sostuvo Medele durante la jornada “Shale in Argentina”, organizada por el IAPG Houston. El funcionario explicó que una de las estrategias que impulsa la provincia consiste en promover asociaciones entre empresas estadounidenses y firmas neuquinas para complementar capacidades y facilitar nuevas operaciones.

“Estamos incentivando que empresas chicas de acá, de Houston, puedan juntarse con empresas neuquinas para complementar lo que les falte”, señaló. Como ejemplo, planteó el caso de una compañía que necesita incorporar trabajadores y puede asociarse con una pyme local que ya cuenta con experiencia y conocimiento del territorio.

Para Medele, facilitar ese vínculo puede reducir las barreras que enfrentan las compañías extranjeras al momento de iniciar operaciones en la provincia. “Todos entienden que es carísimo porque hay que aprender un montón de cosas. El inversor va donde te tratan mejor y si en Neuquén tratamos bien y los ayudamos a aterrizar generando negocios para nuestras empresas, me parece que es lo mejor de todo”, afirmó.

GyP: interés sostenido y nuevas oportunidades

Medele también se refirió al resultado de la reciente licitación de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que recibió 10 ofertas para competir por ocho áreas. El ministro destacó la participación de empresas internacionales y aseguró que el interés por nuevas oportunidades en la provincia se mantiene.

“Había dos o tres empresas como Continental, pero no les daban los tiempos para evaluar todo. Ellos van a estar listos en seguir participando de nuevas oportunidades, el interés no decayó”, indicó. Además, valoró la presencia de compañías locales y consideró que su participación puede favorecer una mayor integración de la cadena productiva.

“Recibimos participación de empresas locales, nos parece interesante la idea de integración vertical”, sostuvo. En cuanto a las áreas que quedaron sin adjudicar, explicó que se trata principalmente de bloques vinculados al gas seco y los condensados, segmentos que requieren inversores con un perfil específico. “Esas licitaciones requieren de empresas que sepan qué hacer con el gas, es un ámbito más específico y quizá de menos escala”, detalló.

Medele anticipó que esas áreas volverán a formar parte de futuras convocatorias. “La idea es ir poniendo ofertas sobre la mesa regularmente”, afirmó.

El desafío de reutilizar el agua

El tratamiento y la reutilización del agua utilizada en las operaciones de fractura también ocuparon un lugar central en la exposición del ministro. Medele cuestionó el esquema actual, que contempla la compra de agua para las operaciones y su posterior disposición en pozos sumideros, y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo que permita tratar y reutilizar el recurso.

“La pregunta es: ¿es lo que queremos? ¿Cómo incentivás a que se use mejor?”, planteó. Según explicó, actualmente existen tecnologías que permiten tratar el agua utilizada en las operaciones, lo que abre la posibilidad de reducir la necesidad de incorporar nuevos volúmenes para cada pozo.

“Hoy se puede tratar el agua y no tiene por qué comprarse todo el volumen necesario para todos los pozos”, sostuvo. En ese marco, el funcionario consideró que Neuquén también debe generar condiciones para que empresas especializadas en tratamiento de agua se radiquen en la provincia.

“Hay que ayudar a empresas de tratamiento a que se instalen en Neuquén”, concluyó. El planteo forma parte de una estrategia más amplia que busca que el crecimiento de Vaca Muerta no se limite al aumento de la producción de hidrocarburos, sino que también genere nuevas oportunidades para empresas locales y servicios vinculados a una industria cada vez más especializada.