La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza autorizó la cesión del 100% de la participación de YPF en las concesiones de explotación hidrocarburífera de las áreas Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande a favor de Venoil S.A., en el marco del proceso de reorganización de activos convencionales que la petrolera estatal lleva adelante a través del denominado Plan Andes.

La iniciativa forma parte de la estrategia de YPF para concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de recursos no convencionales, mientras transfiere áreas maduras a operadores especializados en la explotación de campos convencionales.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que la operación refleja la transformación que atraviesa el sector hidrocarburífero provincial.

“Esta cesión es parte del dinamismo y la atomización de los actores del sector, de una reconfiguración del mapa de operadores en Mendoza. Tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajarlo como una oportunidad de mejorar en eficiencia para crecer en producción”, afirmó.

Por su parte, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, sostuvo que la transferencia permitirá mantener la actividad en áreas convencionales, fomentar nuevas inversiones y asegurar la continuidad productiva bajo la supervisión técnica, económica, legal y ambiental de la Provincia.

Áreas estratégicas para la economía provincial

Las concesiones Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande forman parte del conjunto de activos convencionales de Mendoza y continúan desempeñando un papel relevante tanto por su aporte a la producción de hidrocarburos como por el impacto económico que generan a través del empleo, la infraestructura existente, la cadena de proveedores y la recaudación provincial.

La autorización fue otorgada luego de que las áreas técnicas, legales y económicas del Gobierno provincial evaluaran la capacidad legal, técnica y financiera de Venoil para asumir la operación de los yacimientos. La resolución establece un plazo de cuatro meses para que YPF y Venoil formalicen la escritura pública definitiva de cesión y la presenten ante la Dirección de Hidrocarburos para su inscripción y entrada en vigencia efectiva.

Asimismo, el pedido de prórroga por diez años de ambas concesiones será analizado en una instancia posterior, una vez que se haya completado el proceso de transferencia. Uno de los aspectos centrales de la resolución es la preservación de las facultades de control y fiscalización por parte del Estado provincial. La autorización no exime a las empresas de cumplir con sus obligaciones en materia de regalías, cánones, saneamiento ambiental ni abandono definitivo de pozos.

Además, la normativa establece que cualquier acuerdo privado entre las partes que busque limitar responsabilidades ambientales carecerá de validez frente a la Provincia. En ese sentido, YPF y Venoil mantendrán responsabilidad solidaria respecto de los pasivos ambientales generados antes de la cesión y de las obligaciones vinculadas al abandono de pozos perforados o explotados por la compañía cedente.

“Queremos que las áreas convencionales tengan futuro, pero con reglas claras. La Provincia acompaña la inversión y la continuidad operativa, pero también exige responsabilidad ambiental, cumplimiento de obligaciones y seriedad técnica en la gestión de los activos”, subrayó Erio.

La transferencia se suma a otros procesos recientes de reorganización de áreas hidrocarburíferas impulsados por Mendoza con el objetivo de atraer operadores especializados capaces de optimizar la producción y extender la vida útil de yacimientos maduros.

Desde el Gobierno provincial consideran que este tipo de iniciativas favorecen la llegada de nuevas inversiones, mejoran la eficiencia operativa y contribuyen a sostener el impacto económico de la actividad petrolera en las comunidades vinculadas al sector. Con esta decisión, Mendoza reafirma su estrategia de promover la seguridad jurídica, incentivar la inversión privada y fortalecer el desarrollo sostenible de la industria hidrocarburífera provincial.