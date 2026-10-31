Vaca Muerta podría ampliar su negocio más allá de la producción de hidrocarburos y convertirse en una fuente de abastecimiento para el transporte de cargas y nuevos mercados regionales. Un estudio de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y CAF estima que sustituir gasoil por gas natural comprimido (GNC) en el 20% del transporte pesado de cinco corredores del Cono Sur permitiría ahorrar cerca de US$ 420 millones anuales.

Para Neuquén, el escenario abre una oportunidad de ampliar la demanda de gas y desarrollar nuevos negocios vinculados con la producción de la formación no convencional.

El informe también proyecta un fuerte crecimiento de la oferta regional de gas licuado de petróleo (GLP), con la posibilidad de que el Cono Sur pase a tener un superávit de unos 7 millones de toneladas anuales hacia 2030. La expansión estaría impulsada principalmente por el aumento de la producción argentina, que podría alcanzar los 8 millones de toneladas anuales, frente a los 2,95 millones estimados para 2025.

Las conclusiones se presentaron en Buenos Aires durante una jornada del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile, con representantes de empresas energéticas, fabricantes de vehículos, transportistas y organismos reguladores.

Neuquén, en el mapa de los corredores de gas

Uno de los trayectos analizados conecta Entre Ríos con Vaca Muerta, una ruta relevante para el abastecimiento de arena utilizada en las operaciones de fractura hidráulica. La posibilidad de incorporar camiones a GNC en ese recorrido abre una alternativa para reducir el consumo de gasoil en una actividad directamente vinculada con el desarrollo de la producción neuquina.

El estudio calcula que reemplazar el diésel por gas natural en el 20% del transporte pesado de cinco corredores seleccionados generaría una demanda adicional de 2,4 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Además de la conexión con Vaca Muerta, el relevamiento incluyó los trayectos Buenos Aires-Porto Alegre, Buenos Aires-Santiago, Porto Alegre-São Paulo y Río de Janeiro-São Paulo.

Para Neuquén, el potencial beneficio va más allá del consumo de combustible: el desarrollo de estos corredores podría contribuir a diversificar los destinos comerciales del gas argentino y fortalecer su integración con los mercados de la región.

Sin embargo, la expansión del GNC en el transporte de cargas depende de la competitividad frente al gasoil, el costo de los vehículos, el acceso al financiamiento y la instalación de estaciones de servicio con capacidad para abastecer camiones de larga distancia.

El GLP, otra oportunidad exportadora

El segundo eje del informe se concentra en el gas licuado de petróleo. Según las proyecciones, la producción argentina podría aumentar de 2,95 millones de toneladas en 2025 a unos 8 millones en 2030, impulsada por el crecimiento de los hidrocarburos no convencionales.

A escala regional, el balance comercial del GLP pasaría de un déficit de 1,6 millones de toneladas a un superávit de aproximadamente 7 millones de toneladas anuales hacia el final de la década. Ese cambio permitiría reducir la dependencia de las importaciones y ampliar las exportaciones hacia Paraguay, el sur de Chile, Brasil y, potencialmente, Perú.

Para aprovechar ese escenario serán necesarias inversiones en instalaciones de procesamiento y separación del gas, logística, almacenamiento y distribución. La infraestructura deberá acompañar el crecimiento de la oferta para conectar los nuevos volúmenes con los mercados de consumo.

Durante la presentación, Juan Giménez, director de YPF Gas, destacó las oportunidades que generan el crecimiento productivo y las mejoras de competitividad de la industria argentina para ampliar los mercados y fortalecer los intercambios regionales.

El desafío para Vaca Muerta será transformar su potencial productivo en nuevos negocios. La sustitución de combustibles importados en el transporte y la expansión de las exportaciones de GLP aparecen como alternativas para ampliar el aprovechamiento económico de los recursos de Neuquén y consolidar la integración energética del Cono Sur.