El gas de Vaca Muerta podría ampliar su mercado más allá de la producción de petróleo y gas, con nuevas oportunidades en el transporte de cargas y el comercio energético regional. La posibilidad de sustituir gasoil importado por gas natural y aumentar los intercambios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) será el eje de una jornada que reunirá a organismos energéticos, empresas y especialistas el próximo 28 de octubre en Buenos Aires.

El encuentro es organizado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el marco del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile. La actividad comenzará a las 13:30 en la Planta YPF Matanza y será transmitida en vivo por el canal de YouTube de OLACDE.

Uno de los principales focos estará puesto en las posibilidades de incorporar gas natural al transporte pesado, un sector con fuerte consumo de combustibles líquidos. Para Neuquén y la Patagonia, el análisis adquiere especial relevancia por la actividad logística vinculada con Vaca Muerta, que demanda un movimiento constante de camiones para abastecer las operaciones de producción, transportar insumos y trasladar equipos.

La sustitución de gasoil por gas natural comprimido (GNC) o licuado (GNL) aparece como una alternativa para reducir la dependencia de combustibles importados, moderar costos operativos y disminuir la salida de divisas. Sin embargo, su desarrollo dependerá de la competitividad de las tecnologías disponibles, la infraestructura de abastecimiento y las condiciones de financiamiento para renovar las flotas.

El desafío de gasificar el transporte

Durante la jornada se presentarán los resultados de un estudio que compara la conveniencia económica de los camiones a GNC y GNL frente a las unidades que utilizan gasoil. El análisis contempla los precios de los combustibles, los costos de adquisición de los vehículos, las necesidades de infraestructura y las alternativas de financiamiento.

Además, identifica corredores con potencial para incorporar gas natural al transporte y evalúa distintos escenarios de sustitución de combustibles, sus efectos sobre la demanda regional y el posible ahorro de divisas.

Entre los casos examinados figura la logística de Vaca Muerta, junto con el corredor de GNL de la Ruta 5 en Chile y las principales rutas internacionales del MERCOSUR. La evaluación permitirá dimensionar las oportunidades y los obstáculos técnicos y regulatorios que enfrenta la expansión de estas tecnologías.

Para la cuenca neuquina, el desarrollo de una red de abastecimiento de gas para camiones podría abrir una nueva oportunidad de integración entre la producción hidrocarburífera y los servicios logísticos. No obstante, la viabilidad dependerá de los costos de conversión, la disponibilidad de estaciones y la escala de la demanda.

El GLP, otra oportunidad para el negocio energético

El segundo eje estará centrado en el Gas Licuado de Petróleo y su potencial como producto de intercambio entre los países de la región. El estudio analizará los balances de oferta y demanda, los usos del combustible en cada mercado y las perspectivas de crecimiento de la producción y las exportaciones asociadas al desarrollo de Vaca Muerta y del pré-sal brasileño.

El objetivo es identificar oportunidades de abastecimiento para países con una elevada dependencia de las importaciones y explorar las condiciones necesarias para ampliar los negocios regionales. En ese escenario, el crecimiento de la producción de hidrocarburos en Argentina podría contribuir a fortalecer la disponibilidad exportable de GLP, sujeto a la evolución de la oferta, la infraestructura y la demanda.

La jornada incluirá dos paneles. El primero, denominado «Desafíos para la gasificación», reunirá a fabricantes de vehículos, transportistas, especialistas del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y representantes de YPF para debatir sobre tecnologías, infraestructura y financiamiento.

El segundo, "GLP: Oportunidades", convocará a representantes de YPF Gas y referentes de los países participantes para analizar la logística, las posibilidades de abastecimiento y las condiciones comerciales para ampliar los intercambios.

La apertura estará a cargo de Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE, junto con representantes de CAF y autoridades nacionales del sector energético. Para Neuquén, el debate abre una perspectiva que va más allá del aumento de la producción en Vaca Muerta: aprovechar la disponibilidad de gas para desarrollar nuevos consumos, mejorar la competitividad logística y ampliar las oportunidades comerciales de la industria energética argentina.