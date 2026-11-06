La Pampa busca posicionarse como un nuevo destino para las inversiones vinculadas con Vaca Muerta. El gobernador Sergio Ziliotto lanzó un programa que ofrece beneficios fiscales por 15 años, tierras a precios promocionales e infraestructura para atraer empresas proveedoras, operadores logísticos y proyectos industriales relacionados con el desarrollo hidrocarburífero de la cuenca neuquina.

El plan, denominado Integración Productiva con Vaca Muerta, apunta a captar una porción de los negocios que genera la expansión del petróleo y el gas no convencional, tanto en territorio pampeano como en Neuquén.

La estrategia contempla incentivos para nuevas inversiones privadas y herramientas para fortalecer la participación de empresas locales en la cadena de valor energética.

Uno de los principales atractivos es un esquema de exenciones de impuestos y tasas provinciales, acompañado por estabilidad fiscal y seguridad jurídica durante 15 años. También se prevé adjudicar tierras fiscales a valores promocionales y con facilidades de pago para facilitar la radicación de nuevos emprendimientos.

25 de Mayo, el polo industrial para captar proveedores

La primera etapa del programa tendrá como protagonista a 25 de Mayo, localidad pampeana ubicada en el área de influencia de la actividad hidrocarburífera neuquina. Allí, el Gobierno reservó 500 hectáreas en la intersección de la Ruta Provincial 20 y la Ruta Nacional 151 para desarrollar un espacio industrial y logístico.

El predio estará destinado a la instalación de bases operativas, centros de distribución, servicios industriales y técnicos, además de actividades comerciales vinculadas con el transporte y la actividad petrolera.

La iniciativa busca aprovechar la cercanía geográfica con los principales desarrollos de Vaca Muerta y ofrecer alternativas para que las empresas proveedoras puedan instalar instalaciones y prestar servicios a las operadoras y compañías de la región.

Otro de los proyectos en evaluación es la gestión de una Subzona Franca vinculada con el área aduanera de General Pico. La propuesta apunta a generar ventajas para las operaciones de importación y exportación de insumos, maquinaria y equipamiento destinados a la industria energética.

La competencia regional por las inversiones

El programa no estará limitado a 25 de Mayo. La administración pampeana prevé extender los incentivos a otras localidades mediante inversiones privadas y acuerdos con los municipios.

Con esta estrategia, La Pampa busca ampliar su matriz productiva y sumar actividad industrial, logística y de servicios a su estructura económica tradicionalmente vinculada con el sector agropecuario.

La iniciativa también refleja la competencia entre las provincias de la región por captar inversiones derivadas del crecimiento de Vaca Muerta. Mientras Neuquén concentra el núcleo de la producción no convencional, las jurisdicciones vecinas buscan posicionarse como proveedoras de infraestructura, servicios y soporte operativo para una industria que demanda cada vez más capacidad logística y empresarial.