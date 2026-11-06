El apellido Pisandelli tiene una historia importante en el automovilismo neuquino, pero ahora quedó asociado a una investigación judicial por una estafa millonaria. Fabián Pisandelli, expiloto de Turismo Nacional e hijo mayor de Alfredo Pisandelli, una de las glorias del deporte motor de Neuquén, fue acusado en La Pampa por una maniobra de 91 millones de pesos con la compra de ganado. La Justicia le atribuye defraudación y la falsificación de firmas en cheques, aunque, pese a la gravedad de la acusación y al riesgo de fuga señalado durante la audiencia, no irá preso.

La investigación se conoció durante una audiencia realizada el pasado miércoles en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde la fiscal Natalia Urruti le formuló cargos por los hechos ocurridos en enero de 2025. Según la acusación, Pisandelli compró 91 vacas Aberdeen Angus al productor Néstor Hugo De Paolis, titular de la cabaña "Los Abuelos". El valor de la operación rondó los 91 millones de pesos, una cifra que en aquel momento equivalía aproximadamente a 90.000 dólares.

Para concretar la compra, entregó 18 cheques diferidos de $5.040.000 cada uno. El detalle que encendió las alarmas de los investigadores es que los documentos estaban vinculados con una cuenta corriente de su entonces esposa, María Valeria De la Iglesia. De acuerdo con la Fiscalía, Pisandelli no tenía autorización para utilizar esos valores y falsificó la firma de la titular en al menos cuatro de ellos.

Fabián Pisandelli fue acusado por una presunta estafa ganadera de 91 millones.

El productor alcanzó a cobrar los primeros seis cheques, pero cuando presentó el séptimo se encontró con que no había fondos. Los restantes tampoco pudieron hacerse efectivos porque la cuenta bancaria había sido cerrada. Sin embargo, el problema no terminó en los documentos rechazados: las 91 vacas que fueron entregadas como parte de la operación todavía no pudieron ser localizadas. El destino de los animales es uno de los interrogantes centrales de la investigación.

Además, la Fiscalía puso sobre la mesa otros elementos que complican la situación del expiloto. La cuenta utilizada para emitir los cheques registraba más de 100 documentos rechazados por falta de fondos y estaba clasificada en situación 5, correspondiente a deudores irrecuperables. También se señaló que Pisandelli no tiene bienes inmuebles ni cuentas bancarias a su nombre, circunstancias que fueron consideradas dentro del análisis de su situación procesal.

Seguirá en libertad

Pero uno de los aspectos más llamativos de la audiencia fue la discusión sobre la posibilidad de que el acusado se fugue. A pesar de que la Fiscalía advirtió sobre ese riesgo, no se dispuso su prisión preventiva. El juez de Control Gabriel Lauce Tedín resolvió que continúe en libertad, aunque con restricciones: deberá entregar su pasaporte, no podrá salir del país y tendrá que presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal. Es decir, enfrenta una acusación por una operación millonaria, con los animales todavía desaparecidos y sospechas sobre la utilización de firmas ajenas, pero seguirá fuera de una cárcel.

La investigación también avanzará sobre el teléfono celular que fue secuestrado. La Justicia ordenó su apertura y peritaje para revisar mensajes, audios y llamadas que permitan reconstruir cómo se concretó la operación ganadera, quiénes intervinieron y qué ocurrió después con los animales.

Mientras tanto, el caso suma repercusión en Neuquén por la historia familiar del acusado: Fabián nació en la provincia, aunque se radicó muy joven en La Pampa, y es hijo de Alfredo Pisandelli, una figura emblemática del automovilismo neuquino. El apellido también tiene continuidad en las pistas a través de sus hijos, que siguieron el camino familiar como pilotos. Ahora, el nombre de la familia aparece en una investigación judicial que tiene 91 vacas desaparecidas y una presunta maniobra cercana a los 90.000 dólares.