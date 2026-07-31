La intención de La Pampa de empezar a cobrar un peaje a los camiones que abastecen a Vaca Muerta volvió a poner en evidencia el crítico estado de las rutas que sostienen el desarrollo de la principal cuenca petrolera del país.

La iniciativa surgió después de que el Gobierno nacional rechazara transferirle la concesión de unos 600 kilómetros de rutas nacionales sin mantenimiento ni obras, entre ellas la destruída Ruta Nacional 151. Mientras tanto, Río Negro negocia con la Casa Rosada para hacerse cargo de esta ruta y la 22, aunque exige condiciones que le permitan afrontar una infraestructura que hoy arrastra años de abandono.

La decisión que impulsa el gobernador pampeano Sergio Ziliotto no es casual. El crecimiento explosivo de Vaca Muerta transformó a la Ruta Provincial 20 en uno de los principales corredores para los miles de camiones que trasladan arena para fractura hidráulica, maquinaria pesada y distintos insumos hacia los yacimientos neuquinos. Situación que se agrava con los nuevos bitrenes que pesan unas 75 toneladas.

El problema es que ese intenso movimiento de vehículos de gran porte aceleró el desgaste del asfalto y disparó los costos de mantenimiento, una factura que La Pampa asegura que ya no puede seguir pagando sola.

Sin embargo, antes de llegar a la idea del peaje, la provincia buscó otra salida. El Gobierno pampeano pretendía asumir la concesión de unos 600 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan su territorio, con la posibilidad de administrarlas y recuperar la inversión mediante un esquema de explotación. Pero la respuesta de la Nación fue negativa.

Ese rechazo terminó modificando la estrategia y abrió la puerta a un proyecto de ley que apunta directamente al bolsillo de las empresas de transporte que abastecen a Vaca Muerta.

Ruta Nacional 151

Entre las vías nacionales involucradas aparece la Ruta Nacional 151, un corredor que desde hace años acumula reclamos de automovilistas, transportistas, intendentes y gobernadores por el deterioro de su calzada. Pozos, deformaciones, banquinas descalzadas y sectores prácticamente destruidos forman parte del paisaje de una ruta que, paradójicamente, es una de las principales puertas de ingreso a la mayor formación de hidrocarburos no convencionales del país.

La negociación de Río Negro

En ese escenario también juega Río Negro. La administración de Alberto Weretilneck mantiene abiertas las negociaciones con el Gobierno nacional para quedarse con las rutas nacionales 151 y 22.

La provincia no rechaza el traspaso, pero pretende recibir corredores con reglas claras, sin conflictos administrativos pendientes y con un esquema que permita conseguir financiamiento para ejecutar las millonarias obras que necesitan ambas trazas.

Más al tener en cuenta la tasa de mantenimiento que cobra Nación y que no coparticipa. Impuesto que se paga en cada carga de combustible incluida en el valor de surtidor.

La Ruta 22 también sufre la ausencia del Estado con de obras inconclusas, tramos sin terminar y un tránsito que no deja de crecer la convirtieron en otro de los grandes dolores de cabeza para los usuarios del Alto Valle.

Por eso, en Río Negro consideran que asumir la administración de ambas rutas solo será viable si el acuerdo contempla herramientas para garantizar inversiones y mantenimiento.