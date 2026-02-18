Neuquén logra sumar el upstream petrolero al RIGI y espera más inversiones

La provincia de Neuquén dio este miércoles un paso clave para el futuro energético de la Argentina. El gobernador Rolando Figueroa confirmó que las inversiones vinculadas al upstream de gas y petróleo fueron incorporadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que busca acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar la industria hidrocarburífera.

El mandatario destacó que se trata de un logro construido tras meses de gestiones junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el aval del presidente Javier Milei.

“Fruto del trabajo realizado con el ministro Caputo, hemos logrado dar otro paso fundamental en la consolidación de la industria hidrocarburífera y en la aceleración de las inversiones en nuestra provincia”, aseguró Figueroa.

Un impulso directo al corazón de Vaca Muerta

La incorporación de inversiones upstream al RIGI significa beneficios fiscales y previsibilidad para las empresas que exploran y producen gas y petróleo. En términos concretos, implica menos carga impositiva y mayor estabilidad jurídica para proyectos de gran escala.

Para Neuquén, donde la actividad hidrocarburífera representa el motor económico central, la medida podría traducirse en:

Más perforaciones en Vaca Muerta

Mayor producción de gas y petróleo

Nuevos puestos de trabajo

Incremento de exportaciones energéticas

“Ahora podremos avanzar en un esquema de incentivos que genere más inversión, exportaciones y empleo”, sostuvo el gobernador.

La ventana de 30 años

Figueroa remarcó que el tiempo juega un rol clave. Según explicó, el mundo atraviesa una transición energética y la Argentina tiene una ventana de aproximadamente 30 años para aprovechar su potencial hidrocarburífero.

“Incentivamos la inversión porque tenemos una ventana limitada para producir gas y petróleo y venderlos. Tenemos que atraer las inversiones necesarias”, dijo ante la prensa.

La frase refleja una visión compartida en la industria: convertir los recursos de Vaca Muerta en divisas, empleo y desarrollo antes de que la demanda global cambie.

Impacto en la economía neuquina y argentina

El gobernador subrayó que el desarrollo del gas y el petróleo no convencional es hoy el principal motor económico del país.

El efecto esperado incluye:

Superávit en la balanza energética

Más recaudación fiscal nacional y provincial

Integración energética con Chile, Brasil y Uruguay

Impulso a industrias asociadas

“Si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va bien”, recordó Figueroa, en una frase que resume el peso estratégico de la provincia en el mapa energético.

Qué significa el upstream en el RIGI

El upstream es la etapa inicial de la industria petrolera: exploración y producción. Sin inversión en esta fase, no hay gasoductos, exportaciones ni energía para la industria.

La inclusión en el RIGI busca justamente acelerar esa etapa crítica, atrayendo capitales para perforación, fractura hidráulica y desarrollo de nuevos pozos.

Neuquén busca monetizar sus recursos

Figueroa también habló del desafío de monetizar los recursos naturales para diversificar la economía provincial. El objetivo es que los ingresos energéticos impulsen turismo, infraestructura, educación y empleo.

Para una provincia que concentra la mayor producción de gas del país, el desafío es transformar la riqueza del subsuelo en desarrollo real y sostenido.

Un paso clave para la Patagonia energética

La decisión llega en un momento en que la Argentina apuesta fuerte a las exportaciones energéticas. Neuquén, Río Negro y toda la Patagonia aparecen como protagonistas de un cambio estructural.

Para la región, donde MejorInformado sigue de cerca cada movimiento de la industria, la noticia marca un nuevo capítulo en la historia de Vaca Muerta.

Un capítulo que, si se cumplen las expectativas, puede traer inversiones millonarias, más trabajo neuquino y un salto en la economía provincial.