Neuquén registró en octubre un récord de ingresos por regalías petroleras, con $358.597 millones, el monto mensual más alto de 2026. El resultado estuvo impulsado por el crecimiento de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta y contribuyó a que la recaudación total de la Provincia alcanzara los $807.763 millones, también el mayor registro mensual del año.

Según el informe de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Producción e Industria, los recursos provinciales crecieron 8,2% respecto de septiembre y 23,5% interanual en términos reales, con una inflación estimada del 2,1% para octubre.

Si se suman las regalías de gas y el Canon Extraordinario de Producción (CEP), el bloque hidrocarburífero aportó $448.072 millones, equivalente al 55,5% de los ingresos del mes. De esta manera, más de la mitad de los recursos que recibió el Estado neuquino estuvieron vinculados con la producción de petróleo y gas.

El registro de regalías petroleras superó el máximo anterior de junio, cuando había rondado los $327.000 millones. También mostró una fuerte evolución interanual: en octubre de 2025 había generado unos $171.000 millones, por lo que el ingreso de este año fue más del doble en términos nominales.

El petróleo ganó peso en las cuentas provinciales

La comparación con otros recursos refleja el avance de las regalías en la estructura financiera neuquina. Durante octubre, los impuestos provinciales sumaron $240.291 millones, mientras que las transferencias de origen nacional alcanzaron los $119.401 millones.

Dentro de la recaudación tributaria, Ingresos Brutos concentró $224.067 millones, el 93,2% del total y su mayor registro mensual del año. Los recursos nacionales, en tanto, representaron el 14,8% de los ingresos provinciales.

Las regalías petroleras prácticamente igualaron por sí solas los $359.692 millones que aportaron en conjunto los impuestos provinciales y los fondos nacionales. La evolución de los últimos meses muestra cómo se amplió el peso del crudo en las finanzas públicas.

Entre enero y octubre, Neuquén acumuló aproximadamente $6,4 billones en sus principales recursos. Las regalías hidrocarburíferas y el CEP aportaron $3.330.077 millones, equivalentes al 52,1% del total. Los impuestos provinciales sumaron $2.003.164 millones y los recursos nacionales, $1.062.636 millones.

El crecimiento del petróleo compensó parcialmente la caída mensual de las regalías gasíferas, que bajaron 11,1% y alcanzaron los $84.417 millones. El CEP, por su parte, aportó otros $5.058 millones. El peso de los hidrocarburos también se refleja en las proyecciones presupuestarias: para 2027, Neuquén estima ingresos por regalías cercanos a los $5,1 billones, alrededor de la mitad de los recursos previstos para el próximo ejercicio.

El récord de recaudación también tiene relación con los niveles de actividad que alcanzó la formación neuquina. Durante septiembre, la producción de petróleo llegó a los 714.089 barriles diarios, el máximo mensual registrado hasta ese momento, según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos.

Como las regalías se liquidan tomando como referencia la producción y los precios del mes anterior, ese volumen tuvo impacto en los ingresos percibidos por la Provincia durante octubre. Si bien el informe oficial no discrimina cuánto del incremento respondió a una mayor extracción y cuánto a la cotización del crudo, el resultado confirma la creciente incidencia del petróleo en las finanzas neuquinas.

La tendencia también se proyecta sobre el próximo ejercicio. En la presentación del Presupuesto 2027 ante la Legislatura, el Gobierno provincial estimó ingresos por regalías cercanos a los $5,1 billones, una cifra que representa alrededor de la mitad de los recursos previstos. La proyección refleja la expectativa de sostener el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y consolidar el aporte de Vaca Muerta como uno de los principales motores de financiamiento del Estado neuquino.