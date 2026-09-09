Anticipo de regalías y préstamos sin intereses: los detalles del acuerdo para desarrollar rutas en Vaca Muerta

La provincia de Neuquén avanzará con un ambicioso plan de infraestructura vial destinado a mejorar la transitabilidad en el corazón de Vaca Muerta. El gobernador Rolando Figueroa firmó este martes en Buenos Aires un acuerdo marco con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y las principales empresas operadoras para prefinanciar obras por hasta US$154,5 millones.

El convenio apunta a acelerar trabajos considerados estratégicos para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y mejorar las condiciones de circulación para trabajadores, empresas y vecinos que utilizan diariamente las rutas vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta.

En una entrevista con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig dio detalles respecto del acuerdo que se rubricó ayer.

En primer lugar expresó: “Fue un trabajo de mucho tiempo, empezamos con esto en febrero donde se dio el primer memorándum de entendimiento, después en abril el segundo y ayer se firmó el acuerdo definitivo, que ahora debe ir a la Legislatura para que pueda ser replicado”, y mencionó que “son obras importantes para el sector de Vaca Muerta, los hubs de Añelo y Rincón de los Sauces”.

Las obras que Neuquén va a pavimentar y repavimentar en la región

Ruta 8 (empalme Ruta 6-Camino de la Tortuga)



Ruta 51 (entre Ruta 8 y Ruta 17)



Repavimentación de la Ruta 8 (entre Ruta 51 y Ruta 7)



Ruta 7 (límite con Río Negro-empalme Ruta 8)

“Con este acuerdo partiremos de 20 kilómetros hasta la Ruta 6 que es la conexión con Rincón de los Sauces, esto permitirá que la gente pueda ir a Rincón sin pasar por Añelo. Esa Ruta 6 la repavimentamos y llegaremos al límite con Río Negro, la Ruta 8 que son 90 kilómetros, la Ruta 51 que va por Mari Menuco”, detalló el funcionario.

Sobre la misma línea añadió: “Vamos a tener tres alternativas para llegar a Añelo. El Camino de la Tortuga, la Ruta 7 y por la 51 sobre Mari Menuco, entonces habrá una alternativa también para ir a Rincón que es la 8”.

Dijo en AM550 que “está incluida la repavimentación de la Ruta 7 entre el límite con Río Negro hasta el cruce con la Ruta 8 donde habrá una interconexión con la 7, ahí irá una YPF”.

El acuerdo que se firmó ayer contempla 160 kilómetros entre pavimentación y repavimentación de rutas estratégicas de Vaca Muerta. El monto total gira en torno a los US$155 millones que puede extenderse un 15% extra cada mes.

Guillermo Koenig comentó que “nos pusimos de acuerdo con todas las empresas nacionales e internacionales, es un anticipo de regalías y peajes que empezaremos a devolver luego de 30 meses cuando mejoren los ingresos de la Provincia”, y destacó que “es un préstamo sin intereses”.

El ministro de Economía de Neuquén ponderó que “las empresas necesitan que hagamos las rutas por el congestionamiento que hay, influye también en sus estructuras de costos en relación al tiempo, entonces pudimos subsanar las diferencias”.

El balance del desarrollo de infraestructura vial en la provincia

El funcionario provincial comentó: “En lo que va de la gestión se harán más de 1.000 kilómetros de rutas, es decir que se duplicará lo que tenía la Provincia. Se trata de ver todo lo que existe, los problemas que hoy tiene la gente y lo que vendrá con la mayor actividad de los hidrocarburos, muchas veces contamos con los fondos y no tenemos el proyecto, entonces es importante trabajar tanto la parte técnica como la económica”.

Mencionó en AM550 que, producto de los 30.000 kilómetros de rutas que no se hacen en el interior profundo de parte del Gobierno nacional, Neuquén evalúa cómo puede avanzar en el mantenimiento de obras viales sin que Nación las financie.

“Debemos ver cómo mejorar todo lo que tiene que ver con la conectividad, nuestro modelo es financiar con operadoras a través de un fideicomiso donde recibiremos los fondos y haremos las rutas”, describió Koenig.

Neuquén y la variable producción/precio

Sobre este tema, el ministro de Economía señaló en AM550: “Neuquén tiene una dependencia de la producción de hidrocarburos. La producción va en aumento con un proceso industrial, crecemos 2% todos los meses. El precio no lo manejamos, pero está en alza y nos permite tener buena recaudación”.

En ese sentido añadió: “Estimamos que los precios no tendrán una baja considerable, creo que estarán por arriba del inicio de la guerra (entre Irán y Estados Unidos), pero no a los valores de hoy”.

“Todo esto se vuelca en obras para la provincia, son muchas las que hacemos, invertimos en escuelas, en hospitales, cárceles”, concluyó.

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