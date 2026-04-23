La Cuenca Neuquina se posiciona cada vez más como un núcleo clave para la industria energética nacional, con las pymes de la provincia aprovechando la Ley 3.338 para acceder a una mayor cuota de los contratos en el sector Oil and Gas.

Según el último informe del Centro PyME-ADENEU, en el segundo semestre de 2025, un notable 46% de los montos contratados en este sector fueron adjudicados a empresas neuquinas certificadas, un logro clave para la economía local.

Esta mejora en la competitividad de las empresas provinciales es resultado directo del Programa de Desarrollo de Proveedores, una iniciativa establecida por la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina. El objetivo de la ley es fomentar el crecimiento de proveedores locales, optimizando su capacidad operativa y permitiendo la integración de empresas neuquinas en áreas donde aún existe déficit de oferta.

En línea con este objetivo, el Centro PyME-ADENEU monitorea la implementación del programa, que prevé la capacitación y asistencia técnica a alrededor de 200 pymes neuquinas certificadas durante este año.Estos apoyos buscan mejorar áreas críticas como sistemas de gestión, calidad de procesos y acceso a financiamiento.

Uno de los pilares de la ley es la colaboración entre las empresas operadoras y los proveedores locales. En este contexto, gigantes como Pan American Energy y Pampa Energía ya están implementando asistencias técnicas para empresas certificadas, sin costo para las pymes seleccionadas. Además, la línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) sigue siendo un recurso clave para las empresas que buscan mejorar su capacidad operativa.

El crecimiento de las pymes en Neuquén es notable: ya son más de 800 las empresas certificadas, que pueden acceder a este programa de manera gratuita a través de un trámite online. Este impulso hacia la competitividad local no solo beneficia a las empresas neuquinas, sino que también genera un impacto positivo en toda la cadena de valor del sector energético, garantizando mayor calidad y eficiencia en los proyectos que se desarrollan en la provincia.

La expansión de las empresas neuquinas está directamente vinculado a la expansión sostenida de la actividad en Vaca Muerta, donde la demanda de servicios, insumos y soluciones técnicas crece al ritmo del desarrollo no convencional.

La mayor actividad en perforación, completación y operación de pozos generó un efecto multiplicador sobre la cadena de valor local, impulsando la profesionalización y especialización de firmas radicadas en la provincia.