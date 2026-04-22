Neuquén es la cuarta provincia exportadora del país: tuvo un crecimiento interanual del 31%

Gracias al empuje que produce el desarrollo de Vaca Muerta, la formación no convencional de gas y petróleo más importante del país, Neuquén se posicionó como la cuarta provincia más exportadora de Argentina.

Según un informe realizado por la consultora Politikon Chaco, la jurisdicción norpatagónica tuvo en el primer trimestre del 2026 un crecimiento interanual del 31% en términos de exportación, principalmente, de los recursos energéticos con los que cuenta la región.

Valorado en millones de dólares, Neuquén se ubicó en el cuarto lugar del ranking con US$1.468 millones. Quedó detrás de Córdoba (US$2.635 millones), Santa Fe (US$4.031 millones) y Buenos Aires (US$7.039 millones).

Vale destacar que se trata de tres provincias mucho más grandes que Neuquén en términos de densidad poblacional.

“Nos consolidamos como la cuarta provincia exportadora del país, con un crecimiento interanual del 31%. Además, somos la segunda provincia con más exportaciones por habitante”, expresó Figueroa en su cuenta de X.

Dijo además que “este es el resultado de un modelo neuquino que prioriza el trabajo, el desarrollo y los recursos para nuestra gente. Ordenar para redistribuir y seguir generando oportunidades”.

Neuquén tuvo exportaciones que representaron el 6,7% del total del país con un protagonismo casi total de las exportaciones energéticas (explicaron el 97% del total neuquino).

