En un paso estratégico para el desarrollo de los yacimientos maduros de la región, Quintana Energy y Compañía TSB acordaron la adquisición del 100% de las concesiones de explotación de Señal Picada-Punta Barda.

Las áreas, ubicadas sobre el límite entre Río Negro y Neuquén, forman parte del paquete de activos convencionales que YPF puso a la venta en el marco de su Plan Andes. La operación incluye un inventario total de 806 pozos registrados y una vital concesión de transporte de hidrocarburos.

El traspaso contempla la transferencia total de los derechos y obligaciones que la petrolera nacional mantenía sobre ambos yacimientos. Entre los activos más relevantes destaca la infraestructura que conecta la planta de tratamiento PTC Catriel Oeste con la Unidad Automática de Medición El Medanito, un nexo operativo clave para garantizar el traslado eficiente de la producción regional.

La formalización del cambio de titularidad se completará una vez que las autoridades gubernamentales de Río Negro y Neuquén otorguen las aprobaciones correspondientes.

El bloque objeto de la transacción reúne un importante potencial productivo dentro del segmento convencional. De los 806 pozos registrados en el área, 281 se encuentran actualmente en extracción efectiva. El desglose por yacimiento sitúa a Señal Picada con 604 pozos (220 activos), sustentados operativamente en un 93% por la formación Quintuco.

Por su parte, Punta Barda aporta 202 pozos (61 en producción), donde la formación Loma Montosa concentra el 94% de las perforaciones. Al tratarse de campos convencionales que no requieren estimulación hidráulica intensiva, su valor reside en la sólida infraestructura existente y en las oportunidades de optimización y recuperación de producción.

Esta adquisición se enmarca en la reconfiguración del mapa petrolero nacional que promueve el Plan Andes. Mientras YPF concentra sus inversiones y recursos en la alta productividad no convencional de Vaca Muerta, operadoras con perfil especializado identifican oportunidades de crecimiento sostenible en los campos maduros.

Para Quintana Energy, el acuerdo reafirma una sólida ruta de expansión enfocada en áreas convencionales.

La firma suma esta operación a su presencia en Mendoza, donde opera el Clúster Mendoza Sur (concesiones El Portón y Cañadón Amarillo), impulsa proyectos de almacenamiento subterráneo de gas en la formación El Troncoso e inicia proyectos exploratorios con compromisos de inversión iniciales por US$ 44 millones para la perforación de pozos piloto horizontales.

La llegada de Quintana Energy a Señal Picada-Punta Barda consolida dinamismo, inversiones y continuidad operativa en la Cuenca Neuquina.