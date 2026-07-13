Vaca Muerta se convirtió en una de las experiencias energéticas que más interés despiertan en América Latina. En la última Arpel 2026, especialistas y ejecutivos internacionales destacaron el desarrollo del shale neuquino como un modelo que otros países de la región observan para avanzar en producción de hidrocarburos, atraer inversiones y fortalecer su seguridad energética.

El encuentro, realizado en Buenos Aires, dejó un diagnóstico común entre referentes de la industria: la transición energética global avanza a un ritmo más lento del esperado y el petróleo y el gas continuarán teniendo un rol central durante las próximas décadas. Una de las principales definiciones llegó de Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global y una de las voces más influyentes del sector energético mundial, quien advirtió que el escenario internacional está marcado por mayor incertidumbre, tensiones geopolíticas y una creciente necesidad de garantizar el abastecimiento energético.

Según Yergin, América Latina aparece como una de las regiones con mayor potencial para captar inversiones en hidrocarburos, impulsada por el crecimiento de proyectos en Argentina, Brasil y Guyana. En ese contexto, ubicó a Vaca Muerta como uno de los activos estratégicos del nuevo mapa energético global.

El planteo fue compartido por otros referentes del sector. Bob Fryklund, vicepresidente y estratega jefe de Upstream de S&P Global, destacó que buena parte del crecimiento futuro de la oferta energética mundial estará vinculado a América Latina. En la misma línea, Martín Terrado, presidente de Arpel y COO de GeoPark, afirmó que la región atraviesa una oportunidad histórica para consolidarse como protagonista del mercado energético.

Para Argentina, el foco está puesto en la capacidad de Vaca Muerta para incrementar la producción y abrir nuevos mercados de exportación. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que el desarrollo del shale neuquino y los proyectos de gas natural licuado (GNL) permitirán ampliar significativamente las ventas externas de energía.

Marín proyectó que Argentina podría alcanzar exportaciones energéticas por hasta US$ 20.000 millones vinculadas al GNL y destacó que el crecimiento de la producción no convencional será clave para transformar al país en un proveedor relevante del mercado internacional.

Durante uno de los paneles centrales de la conferencia, representantes de la industria coincidieron en que la experiencia de Vaca Muerta ya comenzó a ser analizada por otros países latinoamericanos con recursos no convencionales que buscan replicar el modelo argentino. Por su parte, Ignacio Mazariegos, director de la unidad de negocios de GeoPark Argentina, señaló que el principal aprendizaje del desarrollo neuquino es haber demostrado que un proyecto shale de escala mundial puede avanzar en un contexto regional, combinando inversión, tecnología y capacidad operativa.

Para Neuquén, el reconocimiento internacional refuerza el rol estratégico que adquirió Vaca Muerta en la economía provincial y nacional. El desafío hacia adelante será transformar ese potencial geológico en mayor producción, infraestructura y exportaciones, en un escenario global que vuelve a priorizar la seguridad energética.