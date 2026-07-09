La infraestructura energética se convirtió en el principal desafío para sostener el crecimiento de Vaca Muerta. Con exportaciones de hidrocarburos que podrían superar los US$ 20.000 millones en los próximos cinco años, las principales operadoras aceleran obras estratégicas para ampliar la capacidad de evacuación de petróleo y gas y consolidar a la cuenca neuquina como plataforma exportadora.

El desarrollo está liderado por YPF junto a empresas como Pluspetrol, Chevron, Vista y Pampa Energía, que avanzan en oleoductos, terminales portuarias y plantas de procesamiento respaldadas por financiamiento internacional y, en varios casos, por los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Uno de los proyectos que ya entró en operación es el Oleoducto Vaca Muerta Centro (VMC), inaugurado a comienzos de junio. La obra incorpora una capacidad inicial de 350.000 barriles diarios para transportar petróleo desde Loma Campana hasta Allen, donde conecta con el sistema de Oldelval.

El ducto, de 130 kilómetros de extensión, fue diseñado para ampliar su capacidad hasta 470.000 barriles diarios y, en una segunda etapa, integrarse al sistema Vaca Muerta Sur, que permitirá exportar crudo desde la costa rionegrina.

El proyecto de mayor envergadura es el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMS), una inversión estimada en US$ 2.600 millones que unirá Neuquén con la terminal marítima de Punta Colorada, en Río Negro. Las obras comenzaron en enero de este año bajo un esquema de Project Finance, con un financiamiento compuesto por un 30% de aportes de las empresas integrantes del consorcio y un 70% de deuda aportada por bancos internacionales. Cuando entre en funcionamiento, el sistema permitirá sumar 180.000 barriles diarios de capacidad exportadora en 2026 y otros 370.000 barriles diarios en 2027, con una capacidad máxima proyectada de 700.000 barriles diarios.

Puerto Rosales amplía su capacidad

La expansión de la infraestructura también alcanza a la salida marítima del crudo. La terminal de Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires, incorporó seis nuevos tanques de almacenamiento, una estación de bombeo y un nuevo muelle con capacidad para operar hasta 25 buques por mes. La nueva infraestructura ya comenzó a operar con el despacho del buque Seaways Eagle, que cargó petróleo destinado al mercado estadounidense.

Otro de los proyectos en marcha corresponde a Compañía Mega, que amplía su planta de procesamiento de gas en Bahía Blanca. La instalación procesa actualmente entre 36 y 40 millones de metros cúbicos diarios provenientes de Vaca Muerta y prevé incrementar su capacidad un 20% desde enero de 2026, con posibilidades de llegar a una expansión del 50% en etapas posteriores. Para financiar parte de las obras, la compañía emitió recientemente una obligación negociable por US$ 59,5 millones.

En paralelo, las operadoras continúan ampliando su actividad en los yacimientos neuquinos. Pampa Energía acelera el desarrollo del área Rincón de Aranda, donde la producción pasó de 900 a 6.200 barriles diarios entre el primer trimestre y mayo. La empresa proyecta cerrar 2025 con 20.000 barriles diarios y presentó una solicitud para ingresar al RIGI con una inversión inicial de US$ 426 millones, destinada a construir una planta de tratamiento de petróleo de 45.000 barriles diarios. El plan total de inversiones asciende a US$ 1.500 millones hasta 2027.

Por su parte, Pluspetrol consolida su posición como principal operador privado del país tras la adquisición de los activos de ExxonMobil Argentina por US$ 1.750 millones. La compañía prevé invertir US$ 650 millones durante 2025 y otros US$ 800 millones en 2026, principalmente en los bloques La Calera y Bajo del Choique.

En La Calera, la producción alcanza actualmente 23.000 barriles diarios de petróleo y 11,6 millones de metros cúbicos diarios de gas, mientras que Bajo del Choique ya produce 11.000 barriles diarios y proyecta multiplicar ese volumen hasta 60.000 barriles diarios en 2027.

Con estos desarrollos, Vaca Muerta avanza en una etapa donde la infraestructura deja de ser un complemento para convertirse en la condición indispensable que permitirá transformar el crecimiento de la producción en mayores exportaciones y en una nueva fuente de divisas para el país.