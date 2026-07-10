El desarrollo de Vaca Muerta podría convertirse en uno de los principales motores de la integración energética de Sudamérica. Según un análisis presentado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el aprovechamiento del gas argentino permitiría generar ahorros de hasta 2.400 millones de dólares anuales mediante la sustitución de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), además de fortalecer la seguridad energética y la competitividad industrial de la región.

La estimación fue presentada por el especialista de OLADE Guido Gubinelli durante un seminario sobre integración gasífera regional, donde analizó las oportunidades de cooperación entre Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. De acuerdo con el estudio, incluso en un escenario conservador los beneficios económicos alcanzarían los 1.600 millones de dólares por año, mientras que un escenario de mayor demanda elevaría esa cifra hasta los US$ 2.400 millones.

Uno de los principales casos de integración es el vínculo entre Argentina y Chile. Desde la reanudación de las exportaciones en 2018, el gas argentino pasó a cubrir cerca de dos tercios de la demanda chilena, reduciendo la necesidad de importar GNL desde mercados más lejanos y con mayores costos.

Para ambos países, el esquema representa una relación beneficiosa: Chile accede a energía más competitiva y Argentina incrementa sus exportaciones y el ingreso de divisas. La agenda regional también avanza hacia nuevos proyectos de largo plazo. Entre ellos aparece la posibilidad de utilizar terminales de licuefacción ubicadas en Chile para procesar gas proveniente de Vaca Muerta y exportarlo hacia los mercados del Asia-Pacífico. Esa alternativa permitiría aprovechar la infraestructura existente y ampliar las oportunidades comerciales para el gas argentino.

En paralelo, Argentina y Brasil comenzaron a profundizar el diálogo para facilitar el ingreso del gas de Vaca Muerta al mayor mercado industrial de Sudamérica. El objetivo es desarrollar corredores de transporte que permitan abastecer el sur y sudeste brasileño con gas argentino competitivo, complementando la producción local del presal.

No obstante, el proceso de integración todavía enfrenta desafíos. Entre ellos figuran la armonización de normas técnicas, la definición de tarifas transparentes para el transporte internacional de gas y la necesidad de construir un marco regulatorio estable que otorgue previsibilidad a las inversiones. En ese sentido, organismos regionales como la CAF acompañan el desarrollo de proyectos de infraestructura al considerar al gas natural como un combustible clave para la transición energética.

Los especialistas coinciden en que el mayor reto no pasa únicamente por construir nuevos gasoductos, sino por consolidar reglas comunes que permitan un mercado regional integrado, con contratos compatibles, mayor seguridad de abastecimiento y precios más competitivos para consumidores e industrias.

El crecimiento de Vaca Muerta modificó el mapa energético argentino durante los últimos años. El incremento sostenido de la producción de gas permitió reducir significativamente las importaciones de GNL durante el invierno y recuperar las exportaciones hacia países vecinos, especialmente Chile.

La puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y las ampliaciones del sistema de transporte consolidaron esa tendencia, fortaleciendo el perfil exportador del país.

El potencial de Vaca Muerta trasciende las fronteras argentinas. Diversos organismos internacionales consideran que sus recursos pueden convertirse en uno de los principales factores de integración energética del Cono Sur, abasteciendo la creciente demanda industrial de Brasil, consolidando el suministro hacia Chile y abriendo nuevas oportunidades de exportación de GNL. Para Neuquén, principal provincia productora, este escenario implica mayores inversiones, generación de empleo, desarrollo de infraestructura y un papel estratégico en la seguridad energética de toda la región.