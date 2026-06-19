Las exportaciones mineras argentinas sumaron US$ 3.624 millones entre enero y agosto de 2025, un 31,6% más que en igual período del año pasado, según el Informe de Origen Provincial de las Exportaciones Mineras elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca concentraron el 98,4% de las ventas externas del sector.

Santa Cruz se ubicó al frente del ranking con exportaciones por US$ 1.343 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 28,8%. La minería explicó el 83,4% de las exportaciones provinciales y tuvo al oro como principal producto, con una participación del 85,1%, seguido por la plata.

En segundo lugar se posicionó San Juan, con envíos mineros por US$ 1.182 millones y una suba de 34,8% respecto de 2024. La actividad representó el 85,9% de las exportaciones provinciales y estuvo dominada por el oro, que explicó el 97,5% de la canasta minera.

Por su parte, Catamarca, Jujuy y Salta acumularon exportaciones mineras por US$ 1.040 millones, con un crecimiento de 31,5% interanual. En esta región, el litio se consolidó como el principal producto exportado, con el 51,2% de participación en agosto, seguido por el oro y la plata.

A pesar de que en agosto las exportaciones mineras totalizaron US$ 424 millones y registraron una caída interanual de 25,3%, el desempeño acumulado del año mantiene una tendencia positiva impulsada por la demanda internacional de oro y litio.

El informe destaca además el peso estructural de la minería en las economías regionales. Durante agosto, la actividad explicó el 70,9% de las exportaciones totales de las cinco provincias líderes y alcanzó una participación del 79,7% en el acumulado anual. Con precios internacionales favorables para el oro y el litio y nuevos proyectos en desarrollo, la minería continúa consolidándose como uno de los principales generadores de divisas para el país y como un sector estratégico para las provincias exportadoras.

Un sector clave para el ingreso de divisas

Los datos oficiales muestran que la minería se consolidó como una de las principales fuentes de ingreso de dólares para el país. En agosto, la actividad explicó el 70,9% de las exportaciones totales realizadas por las cinco provincias líderes y elevó esa participación al 79,7% en el acumulado anual.

El informe también confirma la importancia estratégica del sector para las economías regionales, especialmente en aquellas jurisdicciones donde la actividad minera concentra más de cuatro quintas partes de las ventas al exterior.

De cara a los próximos meses, las perspectivas continúan siendo favorables. Los precios internacionales del oro permanecen en niveles elevados, mientras que el litio sigue siendo un insumo central para la transición energética y la fabricación de baterías.

En paralelo, continúan los debates sobre la competitividad del sector, la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción, los marcos regulatorios y la incorporación de mayor valor agregado local. Sin embargo, los datos de exportación confirman que la minería mantiene un rol cada vez más relevante en el comercio exterior argentino y en la generación de divisas para el país.