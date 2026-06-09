Mientras Vaca Muerta concentra buena parte de las inversiones energéticas del país, la minería emerge como el otro gran motor de crecimiento de la economía argentina. Un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta que el sector exportará más de USD 9.000 millones en 2026 y aportará uno de cada diez dólares que ingresen al país por ventas al exterior.

La estimación cobra relevancia en un contexto en el que las exportaciones argentinas podrían alcanzar niveles récord. De cumplirse esa previsión, la minería elevaría su participación desde el 6,9% registrado en 2025 a más del 10% del total exportado.

El salto esperado representa un crecimiento superior al 50% respecto del año pasado. Según datos de CAEM, las exportaciones mineras alcanzaron USD 6.075 millones en 2025, impulsadas por la recuperación de los precios internacionales y la expansión de la producción de litio.

Detrás de esa mejora aparecen dos fenómenos diferentes. Por un lado, el oro y la plata continúan enfrentando desafíos vinculados a la maduración de los yacimientos y la caída de la producción. Por otro, el litio atraviesa una etapa de fuerte expansión productiva que lo posiciona como el principal vector de crecimiento de la minería argentina.

En el caso del oro, la producción cayó 6% durante 2025 y acumula una retracción de 42% respecto de hace una década. Sin embargo, el fuerte aumento de los precios internacionales permitió que las exportaciones crecieran 30%, hasta alcanzar USD 4.094 millones. Para este año, el informe prevé que los envíos al exterior trepen hasta USD 5.129 millones, impulsados principalmente por la cotización del metal y por la incorporación de nuevos proyectos como Calcatreu, en Río Negro, y la reactivación de Casposo, en San Juan.

La plata muestra una dinámica similar. Aunque la producción continúa descendiendo y se encuentra en mínimos de la última década, las exportaciones podrían alcanzar USD 1.172 millones en 2026, un incremento de casi 50% respecto del año anterior, también favorecidas por mejores precios internacionales.

El verdadero salto estructural del sector, sin embargo, proviene del litio. La producción argentina alcanzó las 116.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio (LCE) durante 2025, un crecimiento de 56% interanual y de 241% frente a 2018. La expansión estuvo impulsada por ampliaciones de capacidad en proyectos como Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, además del ingreso de nuevas operaciones.

Para 2026, el estudio proyecta una producción cercana a las 172.000 toneladas LCE, lo que representaría otro avance de 48% interanual. A diferencia del año pasado, cuando el crecimiento estuvo sostenido casi exclusivamente por mayores volúmenes, este año se espera una combinación de más producción y una recuperación de los precios internacionales.

Como resultado, las exportaciones de litio podrían escalar hasta USD 2.559 millones, un salto de 181% frente a 2025. El mineral utilizado para la fabricación de baterías se consolidaría así como el principal motor del crecimiento minero argentino y uno de los sectores con mayor capacidad para atraer inversiones en los próximos años.

La proyección refuerza la creciente importancia estratégica de la minería dentro de la economía nacional. Con proyectos de cobre, litio, oro y plata en distintas etapas de desarrollo y una cartera de inversiones multimillonarias en evaluación, el sector aparece cada vez más como el segundo gran foco de inversión de la Argentina, junto con Vaca Muerta, y como una de las principales fuentes de generación de divisas para la próxima década.