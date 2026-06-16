La transformación productiva de Argentina ya muestra resultados concretos. Por primera vez, el complejo energético y minero igualó al agro en generación de divisas durante el primer cuatrimestre de 2026, impulsado por el crecimiento de Vaca Muerta, el aumento de las exportaciones de petróleo y gas y el avance de la minería metalífera y del litio.

Según un informe de la consultora 1816 elaborado sobre datos oficiales del Banco Central, tanto el sector agroexportador como el energético-minero aportaron una oferta neta cercana a los USD 8.150 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) entre enero y abril.

El dato marca un punto de inflexión para la economía argentina. Durante décadas, el ingreso de dólares dependió principalmente del complejo agroindustrial. Sin embargo, el crecimiento sostenido de Vaca Muerta y la expansión de la minería comenzaron a modificar ese esquema y a diversificar las fuentes de generación de divisas.

"La energía ya es tan relevante para la balanza de pagos como el agro", destacó la consultora, que definió el fenómeno como la confirmación de un cambio estructural que el mercado anticipaba desde hace años. Detrás de este salto aparece el fuerte crecimiento de la producción hidrocarburífera de la Cuenca Neuquina. El petróleo de Vaca Muerta se consolidó como uno de los principales productos exportables del país, mientras avanzan proyectos de infraestructura que permitirán incrementar aún más los envíos al exterior en los próximos años.

A ello se suma el desempeño de la minería, impulsada por las exportaciones de oro, plata y litio. Provincias como San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Jujuy y Salta vienen incrementando su aporte al comercio exterior, mientras nuevos proyectos avanzan en distintas regiones del país.

No obstante, el informe aclara que existen diferencias entre ambos sectores. Mientras el 91% de los dólares generados por el agro provino directamente de exportaciones netas, en energía y minería cerca del 29% de los ingresos correspondió a colocaciones de obligaciones negociables realizadas por empresas del sector para financiar inversiones.

Más allá de esa diferencia metodológica, el resultado refleja el creciente peso que tienen los recursos naturales vinculados a la energía y la minería dentro de la economía nacional. El cambio también comienza a modificar la dinámica cambiaria del país. Históricamente, el ingreso de dólares estaba concentrado entre abril y junio, durante la liquidación de la cosecha gruesa. Con el crecimiento de Vaca Muerta y la minería, el Gobierno y el Banco Central observan la posibilidad de contar con un flujo de divisas más estable a lo largo del año.

En ese sentido, las autoridades económicas sostienen que Argentina avanza hacia una matriz exportadora más diversificada, donde el shale neuquino y los proyectos mineros ganan protagonismo junto al agro.

La comparación del primer cuatrimestre no implica que el campo haya perdido relevancia. De hecho, mayo y junio suelen ser los meses de mayor ingreso de divisas agrícolas. Sin embargo, los números confirman que la energía y la minería dejaron de ser una promesa de futuro para convertirse en actores centrales del presente económico argentino.

Con Vaca Muerta aumentando producción, nuevas obras de transporte en marcha y proyectos mineros ampliando exportaciones, el país comienza a mostrar un perfil exportador más equilibrado, con varias locomotoras generando los dólares que necesita la economía.