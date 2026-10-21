Southern Energy fue reconocida como Compañía del Año en América Latina y el Caribe

Southern Energy S.A. (SESA) fue distinguida como Compañía del Año en América Latina y el Caribe (Company of the Year) en los LNG Industry Awards 2026, celebrados en el marco de la sexta edición del International GNL Global Forum, en Santiago de Chile.

El reconocimiento internacional llega a poco más de dos años de la creación de Southern Energy, integrada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG y que impulsa el desarrollo de una plataforma de exportación de gas natural licuado (GNL) para conectar los recursos de Vaca Muerta con los principales mercados energéticos del mundo.

La distinción, otorgada por GNL Global a empresas destacadas por su contribución al desarrollo de la industria del gas natural licuado en América Latina y el Caribe, reconoció en sus ediciones anteriores a Gas Natural Açu (GNA), de Brasil, en 2025, y a Höegh Evi, de Noruega, en 2024. Southern Energy se suma así a un grupo de compañías internacionales reconocidas por su aporte al desarrollo de infraestructura energética y al crecimiento del mercado regional de GNL.

“El valor de esta iniciativa va más allá de la infraestructura. Representa la capacidad de transformar el potencial de nuestros recursos naturales en inversión, desarrollo industrial, comercio internacional y nuevas oportunidades para nuestra región. Southern Energy demuestra la importancia de la colaboración entre empresas, la visión compartida y la determinación empresarial para impulsar proyectos de gran escala”, sostuvo GNL Global.

Desde su creación en 2024, Southern Energy alcanzó hitos fundamentales para el desarrollo del proyecto, entre ellos las decisiones finales de inversión, la obtención de permisos ambientales y de exportación, la aprobación de su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la firma de su primer acuerdo comercial internacional.

El proyecto de SESA contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, con una capacidad de producción conjunta de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales de GNL. La primera, el Hilli Episeyo, tiene previsto su arribo a la Argentina a mediados de 2027, mientras que la segunda unidad, FLNG Esperanza, permitirá ampliar la capacidad exportadora durante 2028.

A propósito de la distinción, Rodolfo Freyre, CEO de SESA, destacó: “En poco más de dos años logramos avances muy concretos que nos permiten proyectar el inicio de las operaciones comerciales hacia fines de 2027 y que son pasos fundamentales para conectar los recursos de Vaca Muerta con los mercados energéticos globales”.

Asimismo. Matías Lacabanne, Director Comercial de SESA, en representación de la compañía en la entrega de premios, agregó: “Este reconocimiento refleja el trabajo conjunto de las empresas que integran nuestro consorcio y el camino recorrido para transformar una visión compartida en un proyecto concreto”.

La distinción como Compañía del Año en América Latina y el Caribe constituye un reconocimiento al desarrollo de Southern Energy y al potencial de la Argentina para consolidarse como un nuevo actor en el mercado internacional de GNL, mediante inversiones estratégicas, infraestructura de exportación y el aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta.