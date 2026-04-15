El gobernador Alberto Weretilneck firmó en Buenos Aires un acuerdo que puede cambiar para siempre el destino de Río Negro. Con los consorcios Southern Energy y San Matías Pipeline, selló un pacto que pone a la provincia en el centro de la escena energética mundial.

La jugada es ambiciosa y tiene cifras que marean. El proyecto prevé instalar dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías para transformar el gas en GNL y exportarlo. El primero arrancará en septiembre de 2027 y el segundo en 2028, marcando el inicio de una nueva era.

Pero hay más: para que todo funcione, se construirá un gasoducto de 471 kilómetros que unirá Vaca Muerta con la costa rionegrina. Un verdadero “tubo de oro” que conectará la producción con los mercados internacionales y cerrará el circuito energético.

“Es un antes y un después para Río Negro, nos vamos a convertir en la puerta de salida de la energía argentina al mundo, y vamos a consolidarnos con un rol estratégico para el desarrollo energético del país y en la exportación de GNL”, lanzó Weretilneck sin rodeos. Y no es para menos: el plan posiciona a Río Negro como la gran puerta de salida del gas argentino al mundo, en un esquema que involucra a Nación, Neuquén y gigantes privados.

Detrás de la promesa hay números concretos: más de 15.000 millones de dólares de inversión para operar los buques, con una capacidad de 6 millones de toneladas anuales de GNL. Un volumen que coloca a la Argentina en la carrera global por el negocio energético.

El impacto también se sentirá en el bolsillo local. El acuerdo prevé ingresos por al menos 55 millones de dólares en 20 años en concepto de regalías y tasas, más un aporte único de 36 millones destinado a obras, seguridad y salud. Y eso sin contar lo que pueda sumarse según el precio internacional del gas.

En paralelo, el Gobierno promete empleo y movimiento económico. La construcción y operación del proyecto abrirán puestos de trabajo directos e indirectos, con prioridad para empresas y trabajadores rionegrinos. Un punto clave en una provincia que busca reactivar su matriz productiva. Claro que no todo es dinero: el acuerdo incluye compromisos ambientales y monitoreo permanente en la zona costera.

Apuesta energética

La apuesta oficial apunta a convertir a la Norpatagonia en un nodo energético de peso, capaz de articular toda la cadena: desde la extracción hasta la exportación. En ese esquema, Río Negro busca aprovechar su salida al mar y su ubicación dentro del corredor patagónico para posicionarse como una pieza clave en el negocio gasífero argentino.

El anuncio también deja en claro el entramado de actores detrás del proyecto: intervienen el Estado nacional, la provincia de Neuquén y empresas de peso como YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. “Vamos a llevar el gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, procesarlo con buques de GNL y exportarlo al mundo. Así consolidamos a la Norpatagonia como un polo energético estratégico”, afirmaron desde la provincia.