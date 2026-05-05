El Gobierno nacional dispuso una bonificación extraordinaria adicional del 25% en las tarifas de gas para usuarios residenciales subsidiados durante mayo, con lo que el descuento total sobre el bloque de consumo alcanzado llegará al 75%. La medida fue oficializada a través de la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía.

El beneficio alcanza a los usuarios incluidos en el esquema de subsidios focalizados y aplica tanto al gas natural como al propano por red. Según se explicó oficialmente, la decisión apunta a amortiguar el impacto de la suba de los precios internacionales de la energía sobre las facturas de los hogares más vulnerables.

De esta manera, el nuevo refuerzo se suma al 50% de bonificación que ya reciben los beneficiarios del régimen, incrementando de forma transitoria el nivel de asistencia estatal durante el mes en curso.

En paralelo, el esquema de subsidios para la electricidad continúa con su sendero de reducción. La bonificación extraordinaria que regía desde comienzos de año se irá recortando de forma gradual hasta desaparecer en diciembre, en línea con la política oficial de recomposición tarifaria.

La decisión se inscribe dentro de la estrategia del Ejecutivo de rediseñar el sistema de subsidios energéticos, con el objetivo de concentrar la ayuda en los sectores de menores ingresos y reducir el peso fiscal de las transferencias al sector.

En cuanto a los antecedentes, el actual esquema de segmentación se consolidó tras la implementación del régimen de subsidios focalizados, que reemplazó progresivamente los subsidios generalizados vigentes durante años. Ese sistema había sido cuestionado por su alto costo fiscal y por beneficiar también a usuarios de ingresos medios y altos.

Además, desde 2024 el Gobierno viene avanzando en un proceso de normalización de tarifas, luego de un período prolongado de congelamientos que generó un fuerte desfasaje entre los costos reales de la energía y los precios pagados por los usuarios. Ese atraso impactó tanto en las cuentas públicas como en la capacidad de inversión del sector.

En ese contexto, la combinación de subas tarifarias graduales con subsidios más focalizados busca equilibrar las variables económicas sin trasladar de forma abrupta el costo pleno de la energía a los hogares más vulnerables. Sin embargo, la evolución de los precios internacionales y la dinámica inflacionaria local siguen condicionando la política energética en el corto plazo.