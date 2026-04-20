El Gobierno habilitó al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a aumentar el recargo en las tarifas de gas que financia los subsidios para zonas frías, una medida que podría tener impacto en las boletas de los usuarios de todo el país.

La decisión fue oficializada a través del decreto 266/2026 y establece que la cartera económica podrá modificar hasta en un 50% el porcentaje aplicado sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En la práctica, el recargo, que tenía un tope de 7,5%, ahora podrá llegar hasta 11,25%.

Ese adicional es el que alimenta el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que financia tarifas diferenciales en regiones como la Patagonia, la Puna y Malargüe. El esquema alcanza a millones de usuarios bajo el régimen de Zona Fría, que contempla descuentos de hasta el 50% en las facturas.

Desde el Gobierno explicaron que la medida responde a la necesidad de reordenar el sistema de subsidios energéticos, ya que el fondo presenta un déficit y con el nivel actual de recaudación no alcanza para cubrir la demanda.

El cambio también implica una modificación en la administración del esquema: hasta ahora, la facultad de ajustar ese recargo estaba en manos del Ejecutivo y, con el nuevo decreto, pasa directamente al Ministerio de Economía.

Aunque en el oficialismo señalan que se trata de una herramienta administrativa, reconocen que podría trasladarse a las tarifas que pagan los usuarios, ya que el recargo se aplica sobre el consumo de gas en todo el país, sin distinción.

De todos modos, aclararon que no hay una definición inmediata sobre cuándo se aplicaría una suba, aunque la posibilidad quedó habilitada.

En paralelo, desde el Gobierno cuestionan el régimen de Zona Fría al considerar que los subsidios se asignan por ubicación geográfica y no por nivel de ingresos, lo que, según su visión, lo vuelve un sistema “regresivo” y con problemas de financiamiento.