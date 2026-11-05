Tecpetrol anticipa una nueva etapa de crecimiento en Vaca Muerta y considera que el desarrollo de Los Toldos II Este exigirá ampliar las capacidades de toda su cadena de proveedores. El proyecto, ubicado en el norte de Neuquén, contempla una inversión inicial de US$ 2.400 millones y tiene como objetivo alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios de petróleo durante 2027.

La estrategia fue uno de los ejes del Encuentro Anual ProPymes 2026, realizado por la compañía en Neuquén, donde participaron representantes de pequeñas y medianas empresas vinculadas a su operación. Durante la jornada, Martín Bengochea, vicepresidente de la Cuenca Neuquina de Tecpetrol, destacó que la experiencia acumulada en Fortín de Piedra permitió reducir incertidumbres y mejorar la planificación del nuevo desarrollo.

"El conocimiento de Fortín de Piedra nos ayudó a llegar mejor preparados, con procesos estandarizados y la capacidad de modificar rápidamente la planificación cuando hace falta", señaló. Bengochea recordó que Los Toldos II Este comenzó a estudiarse hace una década y que el aprendizaje obtenido en el desarrollo de shale gas de Fortín de Piedra constituye una base para avanzar con el nuevo proyecto petrolero.

El desarrollo prevé alrededor de 50 pozos para su primera etapa y superar los 80 hacia fines de 2027. Para alcanzar esos objetivos, Tecpetrol necesita coordinar la actividad de operadores, empresas de servicios y proveedores industriales, con capacidad para responder a un mayor volumen de operaciones.

En ese contexto, Guillermo Murphy, vicepresidente de Supply Chain de la compañía, planteó la necesidad de pensar el crecimiento con una perspectiva de largo plazo y sostener la competitividad frente a escenarios de precios más exigentes. "Es un tren que ya arrancó y va a seguir por un buen tiempo. Tenemos que pensar con un horizonte de diez años", afirmó.

Murphy también destacó el papel de las empresas proveedoras en el desarrollo de la cuenca y recordó que Fortín de Piedra llegó a involucrar a más de 1.000 compañías. El desafío, sostuvo, es acompañar varios proyectos de gran magnitud en simultáneo mediante capacitación, productividad y trabajo conjunto.

Proveedores y formación de capacidades locales

El programa ProPymes reúne actualmente a 262 empresas vinculadas a la cadena de valor de Tecpetrol. De ese total, 146 pertenecen a Neuquén y Río Negro y otras 71 están radicadas en distintas regiones del país y vinculadas a Vaca Muerta. La formación de trabajadores también ocupa un lugar central en la estrategia. Según informó la compañía, sus iniciativas educativas alcanzaron a más de 2.500 estudiantes y sumaron más de 120.000 horas de capacitación, además de becas, visitas a yacimientos y programas de vinculación con universidades y pymes.

"Para que la escala crezca, todas las partes del ecosistema tienen que hacerlo. Formar a las nuevas generaciones y darles herramientas para que puedan incorporarse a la industria es una de las inversiones más importantes", sostuvo Bengochea. Durante el encuentro también se reconocieron iniciativas de innovación de la cadena de valor. Entre 23 proyectos presentados por 18 compañías, fueron distinguidas Marbar, Cluster CIAR, PYP y Transportes Crexell, por sus propuestas en eficiencia operativa, procesos, ingeniería y desarrollo de personas.

Con Los Toldos II Este como nuevo eje de expansión, Tecpetrol busca trasladar la experiencia acumulada en Fortín de Piedra a una operación petrolera de gran escala, con una cadena de proveedores preparada para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.