Con el apoyo de Tecpetrol, Neuquén busca producir 70.000 barriles diarios en Vaca Muerta

La empresa Tecpetrol y la compañía estatal Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) presentaron el proyecto Los Toldos II Este al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un desarrollo de shale oil que prevé una inversión inicial de US$2.400 millones hasta 2028 y permitirá consolidar el crecimiento de la industria hidrocarburífera en Neuquén.



Se ubica en el hub norte de Vaca Muerta, a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces, una zona que viene ganando protagonismo en la expansión del shale. Será operado por Tecpetrol en asociación con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con una participación del 90 y 10%, respectivamente.



Contempla la perforación de aproximadamente 380 pozos y la construcción de infraestructura clave, incluyendo planta de procesamiento, oleoductos, gasoductos e instalaciones complementarias.



La meta es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día. Tendrá dos etapas durante 2027: con un primer módulo de 35.000 barriles diarios previsto para marzo, y un segundo que permitirá duplicar esa capacidad hacia julio del mismo año. El esquema de inversión será escalonado. A la primera fase hasta 2028, con los 2.400 millones de dólares iniciales, se sumará luego una etapa de desarrollo sostenido con desembolsos anuales estimados en 370 millones de dólares durante diez años.



Con impacto en la zona de Rincón de los Sauces, está previsto que la dinámica del proyecto demande mayor infraestructura y asistencia de proveedores locales, como otro valor agregado.



Para la gestión del gobernador Rolando Figueroa, el proyecto ratifica el acompañamiento de las grandes operadoras dispuestas a invertir fuerte en Neuquén.



De hecho, la Provincia planteó a nivel nacional la importancia de incorporar las inversiones de upstream -vinculadas a la producción de petróleo y gas- dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y viene impulsando en foros internacionales y rondas de negocios un esquema de incentivos y previsibilidad para el sector, con foco en incrementar la producción neuquina en materia de energía.



En ese sentido, el mandatario destacó que el RIGI permite “generar condiciones para que las inversiones lleguen más rápido”, al tiempo que valoró la previsibilidad que ofrece para proyectos de gran escala como los de Vaca Muerta, clave para sostener el crecimiento de la producción y el desarrollo de infraestructura en la Provincia.



