La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, aseguró que la Argentina cerrará 2026 con la mayor producción de petróleo de su historia y destacó que el país pasó de acumular un déficit energético de USD 30.000 millones en 15 años a registrar superávit desde 2024. Las declaraciones se realizaron durante el AHK Forum 2026, un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) en Buenos Aires.

“Producimos casi el doble de petróleo que en 2015 y vamos a cerrar el año con la mayor producción de petróleo de la historia argentina”, afirmó la funcionaria, al defender el cambio de modelo energético impulsado por el Gobierno nacional.

Tettamanti sostuvo que la administración anterior había promovido un esquema que, pese a buscar el autoabastecimiento, terminó generando desabastecimiento, importaciones de energía e intervención estatal en el mercado. “Lo que hicimos fue un cambio de paradigma en materia energética”, remarcó.

El planteo se produce en un contexto de expansión de la producción hidrocarburífera, con Vaca Muerta como uno de los principales motores del crecimiento petrolero y de las perspectivas exportadoras del país.

Energía e inversiones, en el centro de la agenda

El AHK Forum 2026 reunió a funcionarios y empresarios para debatir sobre las perspectivas productivas de la Argentina, con una agenda que incluyó energía, competitividad industrial, infraestructura, inversiones y comercio internacional.

La secretaria de Energía destacó el cambio en el balance energético como uno de los resultados centrales de la política sectorial. El superávit registrado desde 2024 contrasta con los déficits acumulados durante los años anteriores y refleja el crecimiento de la producción local y la mejora de la balanza comercial energética.

Para Neuquén, la evolución del sector tiene especial relevancia por el desarrollo de Vaca Muerta, que impulsa la producción de petróleo y gas, atrae inversiones y abre oportunidades para ampliar las exportaciones de hidrocarburos.

El desafío para los próximos años será sostener el crecimiento productivo y acompañarlo con infraestructura de transporte, evacuación y exportación que permita colocar mayores volúmenes en los mercados internacionales.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea

Otro de los ejes del encuentro fue el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y las oportunidades que podría generar para las exportaciones y las inversiones.

Tomás Villalba, subsecretario de Promoción del Comercio y las Inversiones de la Cancillería, afirmó que cerca del 60% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea ya ingresa con preferencias arancelarias.

Según detalló, entre mayo y septiembre las ventas argentinas al bloque europeo alcanzaron los USD 2.800 millones, unos USD 400 millones más que en el mismo período del año anterior.

El funcionario también destacó inversiones europeas anunciadas en sectores como energía y litio, además de proyectos vinculados con el desarrollo del gas natural licuado y la industria automotriz. Por su parte, la embajadora de Alemania en la Argentina, Catalina Cullas, destacó las oportunidades de cooperación bilateral en transición energética, transformación industrial e innovación.

Cooperación empresarial

El encuentro fue organizado por la AHK Argentina, entidad que reúne a más de 300 empresas socias y promueve los vínculos económicos y comerciales entre ambos países. Durante la apertura, su presidente, Eduardo Gorchs, destacó la importancia de fortalecer la cooperación empresarial y construir relaciones de largo plazo. El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, también señaló la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones, incorporar innovación y promover empleo de calidad.

La jornada incluyó además debates sobre desregulación, logística y desarrollo del talento, con el objetivo de identificar condiciones que permitan transformar las oportunidades económicas en proyectos concretos.