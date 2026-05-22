Transportadora de Gas del Norte (TGN) presentó su Reporte de Sustentabilidad 2025 y puso el foco en las inversiones realizadas para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, mejorar la infraestructura de transporte y fortalecer las exportaciones regionales de gas natural.

La compañía destacó que durante 2025 ejecutó obras de readecuación en cuatro plantas compresoras para permitir la reversión operativa del Gasoducto Norte, una infraestructura estratégica para trasladar gas desde Vaca Muerta hacia el norte argentino y países vecinos.

Gracias a esas intervenciones, TGN transportó hasta noviembre pasado unos 3.870 millones de metros cúbicos de gas natural en sentido sur-norte, en un contexto marcado por el crecimiento récord de la producción no convencional en Neuquén y la necesidad de ampliar la capacidad de evacuación del sistema.

La empresa remarcó que estas obras funcionaron como etapa intermedia mientras avanzan los trabajos de reversión definitiva impulsados por el Estado nacional, considerados clave para reemplazar importaciones de gas y potenciar exportaciones regionales.

En paralelo, la transportadora sostuvo niveles de operación y confiabilidad del sistema alineados con estándares internacionales, priorizando la integridad de ductos, el funcionamiento seguro de plantas compresoras y la protección de comunidades cercanas a las operaciones.

El programa de mantenimiento e integridad incluyó inspecciones internas sobre casi la totalidad de los gasoductos operados por la empresa, pruebas hidráulicas sobre 63 kilómetros de cañerías, renovación de revestimientos y tareas de control de corrosión sobre más de 300 equipos en funcionamiento.

Desde la compañía señalaron que el contexto energético argentino atraviesa una etapa de fuerte dinamismo impulsada por el avance de Vaca Muerta y el creciente interés regional por el gas argentino como fuente de abastecimiento.

“En un año de alta exigencia operativa trabajamos para asegurar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento del sector y sentar bases sólidas para una mayor integración energética regional”, afirmó Iván Hansen, gerente de Relaciones Institucionales.

El reporte también mostró avances ambientales vinculados a la estrategia de descarbonización de la empresa. TGN informó una reducción del 25,4% en sus emisiones totales de gases de efecto invernadero y una baja del 26,5% en su huella de carbono operativa respecto del año anterior.

La compañía explicó que esos resultados fueron posibles gracias a mejoras tecnológicas, monitoreo permanente de emisiones y optimización de procesos operativos. Además, avanzó en proyectos piloto de forestación y captura de carbono en distintas instalaciones.

En materia de recursos naturales, el consumo total de agua cayó 21,8%, mientras que el uso de agua subterránea se redujo un 31,1%. “La integración de criterios ESG nos permite tomar mejores decisiones operativas, reducir impactos y fortalecer la sostenibilidad del negocio en el largo plazo”, señalaron desde la empresa.

En el plano social, la empresa destacó programas de formación técnica, incorporación de personal en áreas operativas y acciones educativas que alcanzaron a más de 6.300 estudiantes y docentes en 13 provincias.

Actualmente, TGN opera más de 11.300 kilómetros de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras, transportando cerca del 40% del gas que circula por los sistemas troncales de Argentina. Por su ubicación estratégica, la compañía es además el único operador que conecta el sistema argentino con redes energéticas de Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay, un factor que gana relevancia en momentos en que Vaca Muerta acelera su perfil exportador y el país busca consolidarse como proveedor regional de energía.